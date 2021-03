Enquête Pokémon: quelle est la meilleure édition? Voter!

Nous sommes fous ici en Allemagne depuis 1999 Pokémon. Les Japonais avaient déjà découvert leur amour pour les petits monstres de poche il y a trois ans et aujourd’hui, en 2021, on ne peut toujours pas se lasser des petites créatures belligérantes.

Cela prouve également la joie mondiale de la nouvelle annonce dans l’univers Pokémon:

Il n’y a pas de limites au succès

Avec la venue Pokémon Legends: Arceus Le but est d’apporter une bouffée d’air frais dans la franchise, mais en substance, tout tournera toujours autour des monstres de poche bien-aimés. Que ce soit dans les jeux vidéo, les séries, les films, les mangas ou sur des cartes à collectionner de plus en plus précieuses: la joie des petites bêtes douces ne diminue pas.

Fermer 900 Pokémon différents il y a maintenant et d’année en année plus de générations et de types de monstres émergent. Les jeux pour les consoles Nintendo reçoivent également constamment de nouvelles éditions. Une bonne raison de poser des questions sur vos favoris de l’édition actuelle!

Quelle est votre édition Pokémon préférée?

Dans notre enquête, nous voulons savoir de vous quel jeu Pokémon est votre préféré. Vous avez le choix des jeux classiques comme le édition jaune jusqu’aux ramifications les plus récentes épée et bouclier pour la Nintendo Switch. Votez pour la meilleure édition selon vous:

Pourquoi avez-vous choisi ce jeu? Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires ci-dessous et laissez-vous tenter par la nostalgie avec nous ou célébrez avec nous l’anticipation de tout ce qui peut arriver dans le futur!