Enquête de précommande: avez-vous déjà reçu votre PS5?

Hier, jeudi 19 novembre est le PS5 officiellement publié dans ce pays. Mais ce qui a été une journée plutôt heureuse pour certains s’est transformé en jeu de patience pour d’autres, et dans une large mesure, cela continue.

D’une part, le contingent de consoles PS5 disponibles était également dans le 3. Vague infiniment petite parmi tous les concessionnaires et d’autre part, ceux qui pré-commandent la 1ère et la 2ème vague sont actuellement en train de regarder dans le tube. Pourquoi de nombreux pré-commandes sont à juste titre assez en colère, nous l’avons à nouveau dans ce post résumé.

Enquête de précommande PS5

Mais maintenant on vous demande: nous aborderions toute la situation autour du Phase de précommande PS5 aimerait y regarder de plus près et donc vous demander de participer à notre enquête. Surtout, nous aimerions savoir de vous qui a déjà payé le prix d’achat de sa PlayStation 5 en totalité ou au moins en partie, et qui n’a même pas encore reçu de confirmation d’expédition.

N’hésitez pas à nous écrire toutes vos expériences concernant la précommande PS5 sous ces lignes dans les commentaires, afin que nous et les autres précommandeurs ayons une image plus complète du lancement catastrophique de la PlayStation 5 pour beaucoup.

