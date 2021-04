Énorme fusée Delta IV Heavy pour lancer ce soir un satellite espion américain. Voici comment regarder.

Un nouveau satellite espion américain sera lancé dans l’espace lundi après-midi (26 avril) sur la plus puissante fusée construite par l’United Launch Alliance (ULA): l’énorme Delta IV Heavy.

Le monstre devrait décoller à 16 h 46 HNE (20 h 46 GMT) du Space Launch Complex 6 à Base aérienne de Vandenberg en Californie, transportant le satellite classé NROL-82 en orbite pour le National Reconnaissance Office (NRO). Vous pouvez regarder toute l’action enflammée en direct en ligne, gracieuseté de ULA. La couverture du lancement commencera environ 20 minutes avant le décollage, et vous pouvez regarder le lancement en direct ici et sur la page d’accueil de 45secondes.fr ou directement via le webcast ULA.

Selon des responsables de l’US Space Force, il y a 40% de chances que les conditions météorologiques soient favorables pour le décollage de lundi, les principales préoccupations étant les cumulus, les précipitations, les nuages ​​épais et les vents de surface. Il y a une date de sauvegarde le mardi (27 avril), avec des conditions également à 40% favorables.

Une fusée lourde Delta IV de United Launch Alliance transportant le satellite espion classé NROL-82 se dresse au sommet du Space Launch Complex-6 à la base aérienne de Vandenberg en Californie pour un lancement le 26 avril 2021. (Crédit d’image: United Launch Alliance)

ULA, une joint-venture à parts égales entre Lockheed Martin et Boeing, n’a plus que quatre fusées Delta IV Heavy dans sa flotte. Tous sont affectés à des missions de lancement pour le NRO, deux à partir de Californie (y compris la mission d’aujourd’hui) et les deux restants à partir de Floride.

La Delta IV Heavy est actuellement la fusée la plus puissante de la flotte d’ULA. Alimenté par 1,76 million de litres (465 000 gallons) d’hydrogène liquide super-refroidi et d’oxygène liquide, le méga-lanceur se compose de trois propulseurs à noyau commun qui génèrent plus de 2 millions de livres de poussée.

La famille de fusées Delta comprenait également deux versions à un bâton: la Delta II et la Delta IV Medium. (ULA a précédemment retiré le Fusée Delta II en 2018 et sa Delta IV moyen en 2019.)

Le décollage prévu de lundi marque le 13e vol d’une fusée Delta IV Heavy depuis ses débuts en 2004 et comprend l’une des quatre fusées Delta IV restantes. ULA prévoit de retirer le lanceur avant de déployer son véhicule de nouvelle génération, le Centaure vulcain . On estime que ce lanceur fera ses débuts plus tard cette année.

Peu de temps avant le début du compte à rebours du lancement, le linceul de 100 mètres de haut qui entoure la fusée – appelé la tour de service mobile, ou MST – roulera, exposant le véhicule colossal, qui mesure 233 pieds (71 m) de haut et mesure environ 53 pieds (16 m) de large.

Sur les 12 précédentes missions Delta IV Heavy, huit portaient des charges utiles NRO. Certaines des autres missions notables du véhicule ont lancé la NASA Capsule d’Orion sur un vol d’essai sans équipage en orbite terrestre en 2014 et l’agence Sonde solaire Parker en 2018 en mission pour étudier le soleil.

Les préparatifs de ce lancement ont commencé en février lorsque l’ULA a soulevé la fusée sur la plate-forme du SLC-6. Depuis lors, l’équipe a terminé une répétition générale humide, au cours de laquelle ils chargent la fusée avec du carburant et simulent des procédures de lancement pour s’assurer que les systèmes de la fusée fonctionnent correctement.

Plus tôt ce mois-ci, la charge utile a été installée au sommet de la fusée. Cette mission marquera la 9e fois qu’un Delta IV décollera du SLC-6, qui était à l’origine conçu comme un lieu de lancement de navettes spatiales depuis la côte ouest.

La mission NROL-82 est le premier lancement de ULA en 2021. Si le reste de son calendrier de lancement se déroule comme prévu, l’entreprise pourrait mener jusqu’à 10 missions avant la fin de l’année. (ULA a lancé un total de 6 fois en 2020, y compris le lancement du rover Mars Perseverance.)

Après la retraite du Delta, ULA s’appuiera sur sa prochaine fusée Vulcan Centaur pour lancer ses futures missions de sécurité nationale, qui devraient être mises en ligne plus tard cette année.

