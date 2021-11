Énorme cagnotte et prix en espèces supplémentaires à gagner

MARTIN LOGAN MOTION 20i- DEMANDEZ UN PRIX D'AMI

Enceinte - Colonne - Tweeter Folded Motion® : Le Motion 20 Une finition à couper le souffle, une qualité de fabrication exemplaire: Deux haut-parleurs de graves à cône en aluminium de 5-1 / 2 "sont couplés à un port de basses à rétroéclairage pour un impact supplémentaire dans les basses fréquences. Grâce à l'ajout de notre tweeter Folded Motion, cette conception offre un renforcement solide des basses fréquences, une hautes fréquences précises et très dynamiques. Qu'est-ce qui rend la série Motion si étonnante? L'équipe d'ingénieurs interne dédiée de Martin Logan a commencé par utiliser et perfectionner les technologies compactes les plus avancées et les combiner à une ingénierie innovante. Le résultat est un son engageant sur le plan émotionnel, qui rivalise avec les haut-parleurs traditionnels de taille et de prix similaires. Tweeters Folded Motion® Les tweeters signature Folded