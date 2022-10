Enola Holmes : la vraie raison pour laquelle Henry Cavill revient dans la suite

Netflix

La suite de Enola Holmes arrive sur Netflix en novembre et Henry Cavill a avoué ce qui l’a poussé à revenir. Vous savez ce qu’il a dit.

Revenir Enola Holmes! Oui. En moins d’un mois Millie Bobby Brown va se mettre, une nouvelle fois, dans la peau de ce personnage pour revenir sur Netflix. L’actrice présentera en avant-première la suite de ce long métrage le 4 novembre. Même si, cette fois, son rôle sera beaucoup plus adulte et prometteur. Eh bien, maintenant, elle est une détective qualifiée qui a même sa propre agence d’enquête. Bien sûr, tout au long de l’histoire, il doit se battre avec l’héritage de son frère, Sherlock.

En effet, Sherlock Holmes est l’un des enquêteurs les plus connus et les plus respectés au monde. Alors il fait face non seulement à ce que signifie son nom de famille, mais aussi à son peu de crédibilité face à une telle icône de la profession. C’est pourquoi maintenant, Enola Holmes ajoute des défis à son histoire. Cependant, ce qui ne passe pas inaperçu, c’est le retour de Henry Cavill dans la peau du célèbre détective. Oui, même si son retour était déjà pleinement confirmé, il continue de ravir les fans.

Cependant, cela les surprend aussi. Il convient de noter que Henry Cavill Il est l’un des acteurs les plus polyvalents de l’industrie cinématographique. Au cours de sa carrière, il a eu différents rôles qu’il a tous interprétés à la perfection, comme c’est le cas avec Geralt de Riv dans Le sorceleur. En tout cas, il n’enlève rien à aucun de ses personnages et il les prend tous sous des angles différents, comme c’est le cas avec Sherlock dans Enola Holmes.

D’ailleurs, dans une récente interview, il a assuré pourquoi il avait décidé de revenir. « Il est important de bien faire les choses. Il est important de s’assurer que le ton des choses ne se perd pas dans l’excitation potentielle des franchises et des univers. Sherlock l’apprécie énormément, autant que cela le frustre et le décourage d’essayer de comprendre qui il est.», a-t-il commencé par dire.

Puis il a ajouté : « Je pense qu’une partie de lui aime être vraiment mise au défi. Ce n’est pas ennuyant. Il est sur la défensive et dans les cordes”. Et, sans aucun doute, c’est à cause de cette émotion et de cette adrénaline que Cavill a choisi de se remettre dans la peau de ce personnage. Bien sûr, la vérité est que maintenant il fait également face à quelques disputes avec sa sœur, démontrant une fois de plus la parfaite chimie avec Millie Bobby Brown.

