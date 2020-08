"Enola Holmes": La sœur de Sherlock montre son cerveau dans la bande-annonce

Faites place, Sherlock! Dans «Enola Holmes», la petite sœur du maître détective britannique monte sur scène. La première bande-annonce montre clairement que le plus jeune membre de la famille peut facilement affronter son célèbre frère.

Lorsque sa mère disparaît sans laisser de trace le jour du 16e anniversaire d’Enola, l’adolescente commence l’enquête. Elle se glisse dans une aventure inattendue autour d’un jeune seigneur, où elle peut prouver son intelligence étincelante.

Enola n’est pas une belle dame classique

“Contrairement à la plupart des belles dames, je n’ai jamais appris à broder. On m’a appris à observer et à écouter. J’ai appris à me battre”, peut entendre Enola (Millie Bobby Brown) hors écran dans le clip. Et la jeune femme doit tous ces cadeaux à sa mère (Helena Bonham-Carter). Quand elle disparaît, Sherlock (Henry Cavill) et Mycroft (Sam Claflin) veulent expulser leur petite sœur dans un internat pour filles. Mais pas avec Enola. Elle s’échappe à Londres et se déguise en quelque chose que personne ne s’attendrait: une belle dame. Particulièrement amusant: l’aspirant détective perce à plusieurs reprises le quatrième mur et s’adresse directement à son public.

Adaptation cinématographique avec la puissance des stars britanniques

Le film est basé sur la série de livres jeunesse de Nancy Springer “Les mystères d’Enola Holmes”, qui se compose désormais de six volumes. D’autres aventures cinématographiques ne sont pas exclues. L’adaptation cinématographique a été réalisée par Legendary Entertainment, en avril Netflix a acquis les droits de diffusion internationaux. Réalisé par Harry Bradbeer (“Killing Eve”). Le casting comprend Millie Bobby Brown (“Stranger Things”), Helena Bonham-Carter (“Sweeney Todd”), Henry Cavill (“The Witcher”) et Sam Claflin (“A Whole Half a Year”) ainsi que Fiona Shaw (“Killing Eve “), Adeel Akhtar (” The Big Sick “) et Susan Wokoma (” Crazyhead “).