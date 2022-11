Enola Holmes est revenue sur Netflix avec Millie Bobby Brown renouvelée et un message profond

PAS DE SPOILERS

La suite de Enola Holmes Il est maintenant disponible sur Netflix et nous vous dirons pourquoi vous devriez le voir.

©NetflixMillie Bobby Brown et Henry Cavill

En 2020, Netflix a convoqué une nouvelle masse critique de téléspectateurs, portant sur le petit écran l’univers imaginé par Nancy Springer. Enola Holmes arrivé sur la plate-forme comme une expérience agréable, surtout après avoir Millie Bobby Brown Oui Henry Cavill comme protagonistes. La construction de cette fiction a été une étape importante et un changement dans le personnage légendaire d’Arthur Conan Doyle. Et, deux ans plus tard, la suite est arrivée avec un message encore plus profond et une histoire beaucoup plus frénétique.

Avec Millie Bobby Brown encore une fois dans la peau du protagoniste, maintenant Enola Holmes fait face à de nouveaux défis. Eh bien, après avoir réussi dans l’affaire de la première bande, elle est désormais officiellement détective. Bien sûr, tout ne se passe pas comme elle l’avait prévu puisque son âge et son nom de famille la conditionnent de manière inattendue. Cependant, elle prouve à nouveau pourquoi elle est apte à ce travail sans avoir de relation avec son frère.

C’est-à-dire, Enola Holmes 2 met à nouveau l’accent sur les poursuites effrénées et l’action rapide, mais avec une grande différence en termes d’histoire : elle est fluide, fluide, intéressante et avec un scénario complètement varié. Bien que le poids du protagonisme continue de peser sur Millie Bobby Brownà présent la participation d’Henry Cavill dans la peau de Sherlock est accentuée. Avec beaucoup plus de sympathie et d’éloquence les acteurs sont capables de vous convaincre en tant que spectateur et de vous faire découvrir leur monde d’investigation.

Sherlock, sans abandonner son cynisme, fait référence au personnage original de Conan Doyle et Enola, étant si perspicace dans sa recherche d’une identité, ils sont un match parfait. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, il convient de noter que maintenant Enola Holmes Il est fait avec une touche moderne et intègre le féminisme dans son histoire. Avec un message profond, il se concentre sur un moment de révolution.

Avec Enola en tant que propriétaire d’un look différent, le film raconte maintenant l’histoire de la première grève féministe. Et, sous la devise «il suffit d’une seule flamme pour allumer un feu», ce film enchante, il est profond et dynamique. De plus, il y a aussi le fait que le protagoniste continue de briser le quatrième mur. Mais, pour cette occasion, son interaction avec le spectateur est devenue quelque chose de beaucoup plus comique et mystérieux, aidant à mieux comprendre ses pensées.

c’est-à-dire la suite Enola Holmes qui est si bien raconté et avec un script intelligent parvient à surpasser l’original. Il parvient à mélanger la formule de la comédie et le mystère qui ne manque pas, lui donnant une touche féministe ayant des bases historiques et une surprise iconique. Henry Cavill et Millie Bobby Brown forment un duo explosif qui, au-delà de leurs rôles dramatiques connus, est parfaitement capable de faire rire..

