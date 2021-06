Enola Holmes : comment Henry Cavill s’est préparé à être Sherlock

Depuis son inclusion dans le catalogue Netflix Enola Holmes Il a dépassé toutes les attentes possibles. Avec Millie Bobby Brown en tant que protagoniste brisant le quatrième mur à tout moment et Henri Cavill, sa co-star, montrant un Sherlock Holmes très sympathique à sa sœur cadette au point qu’il l’a aidée à devenir une nouvelle enquêteuse, le film est devenu un énorme succès.

A tel point que Netflix n'a pas mis longtemps à confirmer la suite de Enola Holmes en veillant à ce que Millie et Henri Cavill ils reprendront leurs rôles et, en fait, il aura une place bien plus importante que dans la première partie. Cependant, afin de préparer son personnage dans cette suite du long-métrage, l'acteur devra procéder à quelques changements après la demande que la plateforme a subie de The Conan Doyle.







C’est que, pour trouver le ton nécessaire que devait imprimer sa version du détective mythique, Cavill a laissé de côté l’aspect froid et distant avec lequel Sherlock Holmes s’est toujours caractérisé et utilisé des expériences personnelles pour le montrer avec des émotions. « Harry Bradbeer (réalisateur d’Enola Holmes) et moi avons passé beaucoup de temps à parler de moi, de mes expériences, des relations avec ma famille. Mes frères et sœurs, mes objectifs et mes rêves», a-t-il déclaré dans une interview pour Access Hollywood.

Et, ce nouveau défi était très amusant pour Henri Cavill puisqu’il a lui-même avoué, lors de la même interview, qu’il aimait construire la partie émotionnelle du personnage. Bien sûr, le travail n’a pas été facile puisqu’il a également dû approfondir et répéter la sentimentalité avec Millie Bobby Brown pour pouvoir faire le lien entre leurs rôles. « Ce qui nous restait était un Sherlock émotionnellement connecté, mais seulement avec une personne, Enola.« , Il admit.

Pourtant, le détective Cavill s’est inspiré aussi a encore largement ses caractéristiques typiques. « Il est toujours excentrique, bizarre, étrange, un détective distant et cool en ce qui concerne le monde extérieur et tout le reste, mais sa relation avec Enola est très spécifique et unique.« Dit l’acteur et, maintenant, Il ne reste plus qu’à attendre de voir s’il va approfondir ce côté froid après la demande des titulaires des droits d’Arthur Conan Doyle.