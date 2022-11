Enola Holmes 3 : Est-ce que Netflix fera un autre film avec Millie Bobby Brown et Henry Cavill ?

Netflix

Enola Holmes est revenue sur Netflix avec sa suite et c’est déjà un succès, mais ses fans se demandent déjà s’il y aura plus de ces aventures. Y a-t-il un troisième film à venir?

©NetflixEnola Holmes 3 : Est-ce que Netflix fera un autre film avec Millie Bobby Brown et Henry Cavill ?

Enola Holmes était l’un des titres les plus populaires sur le service de streaming Netflix en 2020, lorsque la pandémie de Covid-19 était à son comble et avait contraint l’entreprise à supprimer certaines versions importantes. Compte tenu de cela, ils ont été agréablement surpris et le film a été consacré cette année-là, ils ont donc pris la décision de revenir avec une suite avec ses deux protagonistes : Millie Bobby Brown Oui Henry Cavill. Avec la nouvelle version, Y aura-t-il une histoire pour une troisième partie?

Dans la récente aventure, Enola Holmes suivre les traces de son célèbre frère, sherlock, et fonde sa propre agence. Là, elle découvre que la vie de détective n’est pas facile du tout et elle se résigne à accepter la dure réalité, mais son premier travail se présente à elle : rechercher une fille disparue. L’enquête s’avère plus énigmatique qu’elle ne s’y attendait et la jeune femme est projetée dans un nouveau monde dangereux : des usines sinistres et des music-halls pittoresques de Londres aux plus hautes sphères de la société et au 221B Baker Street lui-même.

+Netflix fera-t-il Enola Holmes 3 ?

Actuellement, Enola Holmes 2 Il se positionne comme le film le plus regardé sur la plate-forme dans le monde, il y a donc une réponse positive des abonnés et un enthousiasme pour voir cette suite. Le film se termine par la résolution du cas principal, comme le premier volet, donc il n’y a pas de cliffhanger qui réussisse à accrocher le public pour un autre film. Cependant, il existe quelques indices pour déduire ce qui va se passer.

Pour le moment, aucun mot officiel de Netflix a exprimé une opinion sur un autre film, mais son protagoniste Millie Bobby Brown Il a déjà anticipé cette pensée dans une interview avec ScreenRant et l’a précisé. Interrogée sur un éventuel retour, elle a répondu : « Oui, absolument. J’aimerais faire partie d’un autre. J’aimerais la voir faire plus d’affaires, subir des pressions, être mise dans des situations folles, la faire se sentir à nouveau vulnérable. J’aimerais la voir travailler à nouveau. ».

D’autre part, vous devez également savoir qu’il existe un troisième livre de Enola Holmes écrit par Nancy Springer intitulé « L’affaire des bouquets bizarres », il pourrait donc s’agir du matériau à utiliser par la production. Cependant, la suite n’a pas été inspirée par les romans et peut-être le troisième film non plus, puisque Moriarty, qu’on a vu s’évader de prison, n’apparaît pas dans la publication, on pense donc qu’ils pourraient à nouveau choisir une histoire originale.

