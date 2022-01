Enola Holmes 2 termine officiellement le tournage

C’est un enveloppement Enola Holmes 2. Netflix a annoncé que le tournage de la suite à venir était maintenant terminé avec une vidéo publiée sur Twitter à partir du tournage mettant en vedette Millie Bobby Brown et Louis Partridge. Cela fait suite à un précédent rapport selon lequel Henry Cavill avait terminé ses scènes pour son retour en tant que grand frère Sherlock, et maintenant le reste du tournage semble être dans la boîte.

Le message publié par Netflix Geeked se lit comme suit : « La suite de Enola Holmes est officiellement emballé ! En attendant son arrivée sur Netflix, profitez de ce premier indice de la prochaine grande aventure d’Enola… »

Dans la vidéo, une Partridge de retour termine sa scène finale en tant que Tewkesbury avant de partager un câlin avec Brown, qui est également de retour en tant qu’Enola. D’autres étoiles de retour du premier Enola Holmes inclure Cavill en tant que Sherlock et Helena Bonham Carter en tant que matriarche de la famille Eudoria. Ceux qui complètent le casting sont David Thewlis, Susan Wokoma, Adeel Akhtar, Sharon Duncan-Brewster, Hannah Dodd, Abbie Hern, Gabriel Tierney et Serrana Su-Ling Bliss.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR





Netflix

« Je me suis dit ‘Oh, ouais, je vais juste faire un film, comme, évidemment…’ et puis dès que je suis allé sur le plateau et que j’ai joué [Enola], je suis tombé amoureux d’elle et elle est devenue une partie de mon cœur », a déclaré Brown à Entertainment Weekly lors de la sortie du premier film. « J’ai toujours dit que j’aimais jouer à Eleven [on Stranger Things] parce que je n’ai pas fait qu’une seule chose pour ensuite arrêter de jouer avec elle. J’aime pouvoir la jouer continuellement, et avec la série de livres Enola… je suis vraiment optimiste pour l’avenir. j’ai tellement hâte [hopefully] reprendre le travail. »

Le film original a été écrit par Jack Thorne et réalisé par Harry Bradbeer. Ce fut un énorme succès pour Netflix, attirant des téléspectateurs de 76 millions de foyers au cours de son premier mois de sortie. Il a également bien fonctionné auprès des critiques, de nombreux fans réclamant un autre film d’Enola Holmes. Netflix écoutait et il n’est pas surprenant qu’une suite soit commandée en production. Si celui-ci fait aussi bien sinon mieux, il est probable que nous verrons Brown de retour pour un Enola Holmes trilogie.

Bradbeer retourne au fauteuil du réalisateur pour Enola Holmes 2. Thorne est également revenu pour écrire le scénario de la suite. Les détails de l’intrigue n’ont pas encore été révélés, mais Louis Partridge a déjà annoncé d’autres choses à venir avec son personnage et celui de Brown. Cela coïncide avec la nouvelle vidéo de tournage mettant en vedette les deux s’embrassant pour la scène finale de Partridge.

« J’aimerais voir un peu plus des deux, pour être honnête », a déclaré l’acteur à PopBuzz. Je pense que leur relation est si bonne que cela pourrait aller dans les deux sens, mais vous l’appréciez en quelque sorte pour ce qu’elle est. J’aimerais les revoir ensemble car je pense qu’ils fonctionnent très bien en duo dynamique. Mais sans aucun doute avec un peu de ce flirt qui se produira toujours entre Tewkesbury et Enola. »

Enola Holmes 2 n’a pas encore de date de sortie officielle, bien qu’il devrait arriver sur Netflix dans le courant de 2022. En attendant, l’original Enola Holmes peut être trouvé en streaming sur Netflix.





Pourquoi Batwoman de The CW est une figure importante à la télévision Elle n’est peut-être pas une gagnante d’audience, mais Batwoman de The CW est une figure importante à la télévision car elle représente quelque chose de plus.

Lire la suite





A propos de l’auteur