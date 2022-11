Enola Holmes 2 : quelle est la durée du film Netflix

Netflix

Enola Holmes 2 est l’une des premières de la semaine sur Netflix et pour commencer à vous préparer ici, nous allons vous dire un détail très important : est-ce un court métrage ?

©NetflixEnola Holmes 2 : quelle est la durée du film Netflix.

Dans une année 2020 traversée par la pandémie de Coronavirus, Enola Holmes s’est positionné comme l’un des titres les plus regardés en streaming. Grâce à ce succès, le service de streaming Netflix lui a donné la possibilité d’une suite qui, après un long moment pour différentes raisons, sera disponible ce vendredi 4 novembre. Tellement de Millie Bobby Brown Quoi Henry Cavill Ils reprendront leurs rôles acclamés pour ce film qui a déjà une durée officielle.

Dans un an en pleine crise sanitaire, la plateforme ne pouvait pas se permettre de laisser passer le phénomène de ce long métrage et en coulisse on commentait qu’il y avait la possibilité d’un second volet. Enfin, quelques mois plus tard, il est devenu officiel que le réalisateur Harry Bradbeer et le scénariste Jack Thorne prépareront une nouvelle prémisse. L’équipe technique et le casting se sont réunis en septembre 2021 et son tournage a culminé la première semaine de cette année.

Le premier volet était axé sur les jeunes Énolaqui découvre un matin que sa mère a disparu et décide de la poursuivre, bien qu’il soit sous la garde de ses frères, sherlock Oui Mycroft. Dans cette suite, Holmes Il revient en offrant ses services de détective et accepte sa première mission pour retrouver une fille disparue, mais la situation est compliquée par un complot derrière elle et il aura besoin de l’aide de ses amis et de son frère, sherlock.

+ Enola Holmes 2 : durée officielle du film

De nos jours, la durée totale d’une série télévisée ou d’un film est cruciale pour les utilisateurs, au point d’être un facteur très important lors de la sélection à regarder. Il est fréquent que les émissions aux longues saisons ou aux bandes de plus de trois heures éloignent aujourd’hui le public devant un regard qui cherche à en dévorer le plus en un minimum de temps. Enola Holmes a duré 2 heures, 4 minutes, mais sa suite sera un peu plus longue : 2 heures, 10 minutes.

En plus de Millie Bobby Brown et Henry Cavilll’adaptation des livres de Nancy Springer aura de nouveau dans les rôles principaux Helena Bonham Carter et Louis Partridge. Sa distribution est complétée par : David Thewlis, Hannah Dodd, Adeel Akhtar, Hannah Dodd, Sharon Duncan-Brewster, Susan Wokoma, David Westhead, Abbie Hern, Chloé Booyens, Róisín Monaghan et Rachel Kwokentre autres.

