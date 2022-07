Enola Holmes 2 : Netflix confirme quand sortira le film de Millie Bobby Brown et Henry Cavill

Netflix

Les plans de Netflix avec la suite d’Enola Holmes, avec Millie Bobby Brown et Henry Cavill, ont été révélés. A voir quand il sera disponible !

©NetflixEnola Holmes 2 : Netflix confirme quand le film de Millie Bobby Brown et Henry Cavill sortira.

le service de streaming Netflix a d’excellentes sorties pour le reste de l’année, mais peu génèrent autant d’attentes que la suite de Enola Holmes. Le premier film, mettant en vedette Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Louis Partridge et Helena Bonham Carter, est arrivé en 2020 et est devenu l’un des contenus les plus vus du moment, au point de générer un renouveau pour la suite de l’histoire. On sait déjà quand il arrivera !

Quelques mois après avoir fait fureur sur la plateforme, l’annonce officielle a été faite via les réseaux sociaux. Il a lui-même souligné : L’aventure continue alors que Millie Bobby Brown et Henry Cavill retournent dans le monde d’Enola Holmes, retrouvant le réalisateur Harry Bradbeer et l’écrivain Jack Thorne sur un deuxième film basé sur la série de livres de Nancy Springer sur la brillante sœur de Sherlock Holmes ».

La prochaine chose qui a été révélée est que le tournage a commencé en septembre de l’année dernière au Royaume-Uni, plus précisément à Kingston upon Hull, et s’est terminé en janvier 2022. Sur le plateau d’enregistrement se trouvaient la star de choses étranges, Partridge, Cavill et Bonham Carterégalement accompagné de Adeel Akhtar, Susie Wokma, Sharon Duncan-Brewster, David Thewlis, Gabriel Tierney, Hannah Dodd, Abbie Hern et Seeanna Su-Ling Bliss.

Le premier film se déroule en 1884 et se concentre sur Enola, qui le matin de son 16e anniversaire découvre que sa mère a disparu. Pour cette raison, elle est confiée à ses frères, Sherlock et Mycroft, qui décident de l’envoyer dans un internat pour « demoiselles », mais elle s’enfuit pour aller chercher sa mère. Au milieu de son aventure, elle sera impliquée avec le noble jeune fugitif et devient un super détective qui l’amène à découvrir un complot. Dans l’édition TUDUM de cette année, ils ont confirmé que la première aura lieu en 2022mais maintenant révélé de nouvelles précisions.

+Quand Enola Holmes 2 sera-t-elle diffusée sur Netflix ?

Selon le rapport des comptes de streaming au Royaume-Uni et en Irlande, la suite de Enola Holmes Il arrivera sur Netflix à la fin de cette 2022. Pour le moment, aucune date précise n’a été publiée, mais on pense que ce pourrait être le 23 décembre, car il tombe un vendredi et est à la veille de la veille de Noël et de Noël. Des nouvelles sont attendues comme une première avancée dans les mois à venir.

