Enola Holmes 2 : Netflix a présenté la bande-annonce officielle au TUDUM avec Henry Cavill et Millie Bobby Brown

La suite de Enola Holmes est sur le point de sortir et Netflix vient de sortir le premier trailer sur TUDUM.

©NetflixEnola Holmes

TUDUM, la soirée Netflix pour les fans, a commencé par tout. Eh bien, la première nouvelle que nous avons entendue concerne la suite d’Enola Holmes. Le film, avec Henry Cavill et Millie Bobby Brown, revient le 4 novembre. Et, bien qu’il reste encore quelques jours avant la grande première, la vérité est qu’ils viennent de publier la première bande-annonce officielle et cela a déjà donné beaucoup à dire.

Après le succès du premier film d’Enola Holmes, dans lequel Millie Bobby Brown tient le rôle principal, Netflix n’a pas hésité à le renouveler. Bien que maintenant la bande revienne avec plus d’adrénaline, de suspense et de drame pour elle. C’est parce qu’elle travaille maintenant comme détective officiel, mais elle ne le fait pas seule. Eh bien, il a son frère, Sherlock, comme guide expert.

Et c’est ainsi qu’ils l’ont révélé dans la bande-annonce officielle, que les fans ont déjà adorée. Animé par Millie Bobby Brown, cet aperçu a révélé un peu de ce qui s’en vient. De plus, l’actrice a avoué que les acteurs de la première bande seront présents. Mais, ce qui a ravi les fans, c’est qu’elle a confirmé qu’il y aura de nouveaux personnages qui vont tout changer dans cette histoire.

Aussi, comme si cela ne suffisait pas, il les a montrés dans la bande-annonce. D’autre part, dans l’aperçu, il a également été révélé qu’Enola Holmes continue de briser le quatrième mur. Eh bien, il continuera à se connecter avec les fans, racontant le meilleur et le pire du film. Maintenant à propos d’une trilogie, il n’y a toujours pas de nouvelles à ce sujet.

Pourtant, il convient de noter que l’excitation des fans en ce moment est fixée sur la suite d’Enola Holmes. La troisième partie peut donc attendre, mais la vérité est que c’était déjà un commentaire qui a monopolisé les réseaux après la première de la bande-annonce.

