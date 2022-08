Enola Holmes 2 : Millie Bobby Brown et Henry Cavill partagent une nouvelle photo avec des surprises

Netflix

La suite de Enola Holmes Il arrive en 2022 sur Netflix et Henry Cavill et Millie Bobby Brown ont anticipé sa première. Voir!

©IMDBHenry Cavill et Millie Bobby Brown

Après le grand succès remporté le premier film de Enola Holmes, Netflix n’a pas hésité à le renouveler pour une suite. Le film, dans lequel Millie Bobby Brown joue le rôle principal, il a déjà une deuxième partie confirmée qui est plus proche que jamais. Eh bien, après la fin surprenante et inattendue de la première partie, les téléspectateurs en voulaient plus et, surtout, revoir le duo entre Millie et Henry Cavill.

Dans Enola Holmes Henry Cavill joue le frère aîné du personnage de Millie Bobby Brown, Sherlock Holmes, et est devenu l’un des interprètes les plus appréciés de ce rôle. C’est parce que la grande alchimie entre le détective créé par Ian Fleming et sa sœur cadette, à la fois sur et hors du plateau de Netflix, a fini par faire du film l’un des plus agréables de ces derniers temps.

Pour cette raison, de nombreux fans attendent déjà avec impatience l’arrivée de la suite de Enola Holmes. Et, bien que Netflix a confirmé que l’histoire avec Millie Bobby Brown et Henry Cavill reviendra cette année, il n’y a toujours pas de date de sortie officielle. En fait, il n’y a pas non plus de bande-annonce qui montre, au moins, un aperçu de ce qui est à venir. La seule chose qui a été vue jusqu’à présent était un teaser avec une scène qui ne donne lieu à aucune spéculation.

Cependant, récemment, les deux acteurs ont décidé de donner un aperçu à leurs fans. Grâce à leurs comptes Instagram officiels, Cavill et Bobby Brown ont partagé ce qui semble être une nouvelle affiche pour la suite. On y aperçoit, au loin, à la fois eux deux et louis perdrixbien qu’ils soient tous distribués et difficiles à trouver parmi tant de citoyens que l’on voit sur l’image.

« Ce qui est?», a écrit Millie pour accompagner la publication tandis que Henry Cavill Il a fait de même à travers ses histoires. Et, apparemment, c’est la première avancée que nous verrons du film jusqu’à TUDUM, le festival exclusif pour les fans qui aura lieu le 24 septembre. Tout indique qu’il sera là lorsque Netflix dévoilera à la fois une bande-annonce et la date de sortie, tant attendue par les fans.

