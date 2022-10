Enola Holmes 2 : intrigue, distribution, date de sortie et tout ce que nous savons d’autre

Le plus jeune frère de l’énigme de détective préférée de tous, Sherlock Holmes, est sur le point de revenir sur les écrans pour Enola Holmes 2. La libération de Enola Holmes 2 a été annoncé en mai 2021, et depuis lors, les fans ont proposé des théories du complot concernant ce que pourraient être les dernières aventures de la jeune Miss Holmes. Le tournage de la suite a commencé en octobre 2021.





Il n’est pas surprenant que Netflix ait donné le feu vert à une suite du premier Enola Holmes film, sorti en 2020, compte tenu de son succès, l’actrice principale Millie Bobby Brown a entraîné les fans dans une aventure pour retrouver sa mère disparue. La jeune détective est rapidement devenue une favorite des fans alors qu’elle échappait et déjouait son célèbre frère dans sa mission de retrouver sa mère et de percer un mystère menaçant tout le pays.

La casse-cou Enola a capturé les fans avec son refus de se conformer aux normes féminines, choisissant plutôt de suivre les traces de son frère, à son grand exaspération. La relation humoristique et toujours intéressante entre Enola et son frère agit également comme un point d’attraction pour les téléspectateurs, car ils peuvent être témoins du côté familial du détective par ailleurs cool et calculateur, Sherlock Holmes.

Enola Holmes 2 apportera une nouvelle aventure qui ravira les fans de mystère. Mais, au-delà de cela, les nouvelles aventures d’Enola apporteront une touche féministe aux romans policiers puisque, comme cela s’est produit dans le premier film, le film explorera le rôle des femmes dans la société de l’époque et ce que cela signifie pour une femme de se tenir debout. pour elle-même dans un monde qui ne valorise pas les femmes. Voici l’intrigue, le casting et tout ce que nous savons sur Enola Holmes 2.

Mise à jour : octobre 2022 par Raquel Morales : Si vous êtes enthousiasmé par Enola Holmes 2vous serez heureux de lire cet article mis à jour qui fournit la bande-annonce, le casting, l’intrigue et tout ce que vous devez savoir sur le film.





Enola Holmes 2: L’intrigue

Le synopsis officiel du film, publié par Netflix, nous donne une idée générale des défis auxquels Enola sera confrontée dans son premier cas en tant que détective, surtout lorsqu’elle vit dans une société sexiste. Le synopsis se lit comme suit :

Fraîchement sortie du triomphe de la résolution de sa première affaire, Enola Holmes (Millie Bobby Brown) suit les traces de son célèbre frère, Sherlock (Henry Cavill), et ouvre sa propre agence – seulement pour découvrir cette vie de femme détective-pour- la location n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. Résignée à accepter les froides réalités de l’âge adulte, elle est sur le point de fermer boutique lorsqu’une fille aux allumettes sans le sou propose à Enola son premier travail officiel : retrouver sa sœur disparue. Mais cette affaire s’avère beaucoup plus déroutante que prévu, alors qu’Enola est jetée dans un nouveau monde dangereux – des usines sinistres et des music-halls colorés de Londres, aux échelons les plus élevés de la société et au 221B Baker Street lui-même. Alors que les étincelles d’un complot meurtrier s’enflamment, Enola doit faire appel à des amis – et à Sherlock lui-même – pour percer son mystère. Le jeu, semble-t-il, a retrouvé ses marques !

Compte tenu des informations fournies dans le synopsis, il est tout à fait possible que la suite suive les événements du deuxième livre de la série de Nancy Springer, Le cas de la femme gauchère. Dans le livre, les lecteurs voient Enola partir à la recherche de la fille qui a créé une collection de dessins au fusain.

Après avoir trouvé l’identité de l’artiste et réalisé qu’elle a disparu, Enola se lance dans une affaire pour retrouver l’artiste disparu. Elle fait tout cela tout en gardant son identité secrète de tous ceux qui préféreraient qu’elle s’engage dans des activités plus féminines.

Indépendamment de ce que l’intrigue peut contenir, les aventures d’Enola sont sûres d’être pleines d’action et conçues pour garder les fans sur le bord de leurs sièges. Étant donné que les droits des femmes étaient un thème dominant du premier film et que le refus d’Enola de se conformer aux perceptions sexospécifiques en faisait un symbole parfait de l’autonomisation des femmes, il est tout à fait possible que les droits et l’autonomisation des femmes jouent également un thème central dans le deuxième film. . L’incorporation de ce thème rendrait très certainement la suite pertinente pour le discours contemporain.

Faisant une déclaration sur le deuxième film et suscitant davantage l’enthousiasme des fans, Millie Bobby Brown a déclaré:

« J’ai hâte de collaborer à nouveau avec ma famille Enola Holmes ! Enola occupe une place spéciale dans mon cœur – elle est forte, intrépide, intelligente et courageuse. J’ai hâte que les fans voient comment son voyage se poursuit !

Dans la bande-annonce diffusée lors de l’événement TUDUM, Enola débute sa carrière d’enquêtrice à part entière, mais être une femme et porter le nom de famille Holmes pèse trop lourd dans la société.

Enola Holmes 2 : le casting

Millie Bobby Brown reprendra bien évidemment son rôle d’Enola Holmes dans la suite. S’adressant à Entertainment Weekly à propos de son rôle d’Enola, Brown a déclaré: « Je suis tombé amoureux d’elle et elle est devenue une partie de mon cœur. »

D’après une annonce de Netflix sur son compte Twitter, il a été confirmé qu’Henry Cavill reprendrait son rôle de Sherlock Holmes. Helena Bonham Carter reprendra également son rôle d’Eudoria.

Parmi les autres membres de la distribution, citons Adeel Akhtar dans Lestrade, Susan Wokoma dans Edith et Louis Partridge dans Tewkesbury. Les détails concernant le retour de Sam Clafin, qui a joué le rôle de Mycroft, le troisième frère Holmes, dans le premier film, n’ont pas encore été annoncés. Enola Holmes 2 présente également David Thewlis et Sharon Duncan-Brewster, ainsi que de nouveaux amis et ennemis dont aucun détail n’est connu.

Le retour de Louis Partridge a suscité l’enthousiasme des fans car il a été établi comme l’intérêt amoureux potentiel d’Enola pour le premier film. Il sera certainement intéressant de voir comment Enola équilibre la romance avec ses aventures audacieuses dans la suite à venir. En plus des membres de la distribution, l’équipe créative derrière le film initial fera également son retour. Ainsi, alors que Harry Bradbeer réalisera le film, le scénario sera écrit par Jack Thorne.

Le tournage de la suite est terminé, et Enola Holmes 2 est entré dans la phase de post-production en novembre 2021, mais ce n’est que récemment que Netflix a confirmé la date de sortie de Enola Holmes 2. La nouvelle d’une date de sortie est sans aucun doute une joyeuse nouvelle pour les fans qui attendent avec impatience le retour du jeune détective énergique.

La meilleure chose est que la date de sortie est plus proche qu’il n’y paraît. Le film devrait sortir sur Netflix le 4 novembre 2022, juste à la fin de la saison effrayante. Cela signifie que les fans du film peuvent échanger les bonbons d’Halloween contre la loupe du détective. Pendant ce temps, les fans peuvent revisiter le 2020 Enola Holmes film à rafraîchir à temps pour sa suite.