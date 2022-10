Enola Holmes 2, film avec Millie Bobbie Brown : bande-annonce et date de sortie

Netflix a dévoilé une nouvelle bande-annonce pour »Enola Holmes 2 », film mettant en vedette Millie Bobby Brown comme le détective adolescent de l’ère victorienne. La suite du film sorti en 2020 ramène la star de »Stranger Things » dans le rôle d’Enola, tandis que l’acteur Henry Cavill joue son frère aîné Sherlock Holmes.

Alors qu’Enola a montré qu’elle était capable de jouer le rôle de détective, son frère semble sincèrement inquiet qu’elle se soit mise en danger en s’impliquant dans l’affaire d’un jeune ouvrier d’usine d’allumettes disparu, un conflit qui implique plusieurs de ses amis. les personnes les plus puissantes de Londres. Bien sûr, malgré ses avertissements, Enola ne va pas rester les bras croisés.

Suite aux événements du premier film, les frères continuent de faire honneur à leur nom de famille en ouvrant leur propre agence de détectives. Cependant, en raison de l’ère victorienne dans laquelle se déroule l’histoire, les gens ne veulent pas embaucher une femme détective pour le travail, laissant l’entreprise en faillite.

Tout change lorsqu’ils reçoivent le cas d’un ouvrier disparu, et bien que cela semble être un cas simple et rapide, cela finit par mettre Enola sur le même chemin que son frère Sherlock. De plus, elle aura l’aide de son amie Edith (Susie Wokoma) et son intérêt romantique possible de Tewkesbury (louis perdrix).

« Enola Holmes » a été un succès après son arrivée en 2020 sur Netflix, la franchise étant adaptée des romans « The Enola Holmes Mysteries », écrits par Nancy Springer. La suite voit le retour du réalisateur original du premier opus, Harry Bradbeertravaillant avec un script de l’auteur Jack Thorn. Cette fois, le réalisateur a voulu représenter « une histoire plus courageuse » pour Enola.

« Je voulais la présenter aux filles de la classe ouvrière dans un monde de la classe ouvrière. Je voulais que ce soit un tout nouveau monde pour Enola, pour qu’il soit plus entre ses mains », a déclaré Bradbeer.

Millie Bobby Brown a exprimé le même désir d’élargir la mythologie du personnage, expliquant: « Nous avons placé le film dans l’agitation de Londres, ce que nous n’avons pas vraiment vu autant dans le premier. Maintenant, nous obtenons pour vraiment voir ce que fait cette jeune fille dans cette ville folle qui l’entoure nuit et jour, et nous arrivons à explorer ces lieux dans les moindres détails. »

»Enola Holmes 2 » sera diffusé sur Netflix le 4 novembre.