Enola Holmes 2 et les films à venir sur Netflix en novembre 2022

Netflix est 100% préparé pour La guerre du streaming qui en novembre aura une nouvelle et intense bataille entre les plates-formes disponibles sur le marché actuel. Dans cet esprit, les dirigeants de Le N rouge avoir une première très spéciale comme Enola Holmes 2avec Millie Bobby Brown et Henry Cavill, mais ce n’est pas le seul film qui atteint un catalogue très hétérogène.

La géant du streaming est prêt à se battre car chaque première s’adresse à une partie différente de ses abonnés, de sorte que tous ceux qui s’abonnent à ce service auront quelque chose à regarder et à apprécier. Cette option est l’une des plus riches parmi toutes celles que le marché actuel offre et en novembre 2022, elle réalisera cette réalité. Êtes-vous prêt pour les nouvelles? Ce sont les films qui arrivent Netflix le mois prochain!

+Films

Les vacances de M. Bean (11/1/2022)

L’infortuné M. Bean part en vacances sur la Côte d’Azur, où il est impliqué dans un enlèvement accidentel et une erreur d’identité.

Enola Holmes 2 (11/04/2022)

Enola accepte son premier cas officiel en tant que détective, mais elle aura besoin de l’aide de ses amis et de son frère Sherlock pour résoudre le mystère.

La Famille Claus 2 (08/11/2022)

Quel est le seul travail du Père Noël ? Offrir des cadeaux. Mais en perpétuant l’héritage de son grand-père, Jules trouve une lettre très spéciale.

Un film de football… et de mutants (9/11/2022)

Quatre super fans de football font équipe pour aider leurs idoles à retrouver leurs compétences, après qu’un scientifique maléfique leur a volé leur talent.

Noël soudain (11/10/2022)

Après avoir perdu la mémoire dans un accident de ski, une héritière coincée se retrouve sous la garde d’un veuf et de sa fille pendant la période de Noël.

Balle perdue 2 (10/11/2022)

Après avoir blanchi son nom, le génie mécanique Lino n’a qu’un seul objectif : se venger des flics corrompus qui ont tué son frère et mentor.

Monica, ô ma chérie (11/11/2022)

Un expert en robotique décide de rejoindre un stratagème criminel lorsqu’une romance passionnée prend une tournure inattendue, mais rien, pas même la mort, n’est ce qu’il semble.

Le dragon de papa (11/11/2022)

Un garçon se rend sur la mystérieuse île sauvage, où il rencontre des bêtes féroces et noue une amitié qui durera toute une vie.

Le Prodige (16/11/2022)

En 1862, une infirmière troublée se rend d’Angleterre dans un village isolé d’Irlande pour enquêter sur le prétendu jeûne miraculeux d’une jeune fille.

Attrape-moi si tu peux (16/11/2022)

Un agent du FBI doit capturer le rusé Frank Abagnale Jr., mais l’escroc ne se contente pas de s’enfuir, il se délecte de la poursuite.

Noël avec vous (17/11/2022)

Exauçant le souhait d’une jeune fan de la rencontrer en personne, une chanteuse pop trouve plus qu’une simple inspiration pour son nouveau tube des Fêtes.

Le Pays des Rêves (18/11/2022)

Avec un partenaire excentrique, une jeune orpheline s’aventure dans Dreamland pour trouver une perle magique et réaliser son plus grand souhait.

Les nageurs (23/11/2022)

De la Syrie dévastée à JJ. OO. de Rio 2016, deux sœurs nageuses se dévouent pour une cause héroïque.

Noël à la ferme (23/11/2022)

Après avoir hérité d’une ferme, un père veuf a du mal à s’adapter à la vie d’une petite ville… tandis que ses enfants élaborent un plan pour y rester pour toujours.

Journal de Noël (24/11/2022)

Un romancier rencontre une femme à la recherche de sa mère biologique. Le journal retrouvé révélera-t-il ce qui se cache dans leur passé… et dans leur cœur ?

Un homme d’action (30/11/2022)

Dans ce drame inspiré de la vie de Lucio Urtubia, un anarchiste planifie une ingénieuse opération de contrefaçon contre l’une des plus grandes banques.

Un prince à New York (30/11/2022)

Un prince africain n’est pas satisfait de sa belle fiancée, alors il se rend aux États-Unis à la recherche de quelqu’un qui tombera amoureux de lui, pas de sa richesse.

+ Documentaires et spéciaux

Neal Brennan : Blocages (08/11/2022)

Neal Brennan parle de la relation entre les humains et les chiens, affirmant même que sortir avec un mannequin, c’est comme conduire un buggy de sable.

Les tenants et les aboutissants de la FIFA (9/11/2022)

Conflits, controverses, pouvoir, politique internationale. Une enquête révèle l’histoire de la FIFA et combien coûte l’organisation d’une Coupe du monde.

L’État de l’Alabama c. Bretagne Smith (11/10/2022)

Ce documentaire raconte la terrible histoire d’une femme qui tente d’utiliser une loi de l’Alabama après avoir tué un homme qui l’aurait brutalement agressée.

La capture de l’infirmière meurtrière (11/11/2022)

Ce documentaire révèle comment une infirmière en soins intensifs a assassiné ses patients et à quel point il a failli ne jamais être blâmé.

Suis-je assez noir pour toi ? (11/11/2022)

L’historien Elvis Mitchell retrace l’évolution du film noir américain, de ses origines aux films des années 1970.

Stutz (14/11/2022)

Dans des conversations avec l’acteur Jonah Hill, le psychiatre Phil Stutz explore ses premières expériences et un modèle thérapeutique visuel unique.

Deon Cole : Le garçon de Charleen (15/11/2022)

Deon Cole réfléchit sur la romance, les douches d’hôtel racistes, les prières post-coïtales et pourquoi il aime les femmes d’un certain âge.

Pepsi, où est mon avion ? (17/11/2022)

Un jeune homme essaie de gagner un avion de chasse dans un cadeau Pepsi, ouvrant la voie à une bataille judiciaire historique.

Je suis Vanessa Guillén (17/11/2022)

La jeune Vanessa Guillén a été assassinée sur une base militaire américaine. Loin de se soumettre au silence, sa famille s’est battue pour la justice et le changement.

Trevor Noah : J’aimerais que tu le fasses (22/11/2022)

Le comédien Trevor Noah nous parle d’apprendre l’allemand, de dire du mal des morts, de juger des films d’horreur et de la cuisine indienne en Écosse.

The Taco Chronicles : Traverser la frontière (23/11/2022)

De l’autre côté de la frontière, aux États-Unis, les chefs mexicains perpétuent la tradition et expérimentent de nouvelles saveurs.

Sang, sexe et royauté (23/11/2022)

Cette série britannique torride offre un aperçu de la vie des monarques les plus meurtriers, les plus sexy et les plus emblématiques de l’histoire.

Ghislaine Maxwell : Filthy Rich (25/11/2022)

Ce documentaire détaille le procès pour trafic sexuel de Ghislaine Maxwell, une femme d’élite complice de Jeffrey Epstein.

Romesh Ranganathan : Le cynique (29/11/2022)

De retour dans sa ville natale, Romesh Ranganathan parle d’être végétalien et de ses enfants, et montre ce qui se passe dans les coulisses de son spécial comique.

Prenez vos pilules : Xanax (30/11/2022)

Un remède pour certains, une malédiction pour d’autres. Dans un documentaire révélateur, des patients et des experts examinent ce médicament contre l’anxiété populaire.

+Enfants et famille

Barbie et la magie de Pégase (1/11/2022)

Barbie est une princesse qui s’emmêle avec un sorcier maléfique et explore les merveilles du royaume des nuages ​​avec un magnifique cheval ailé.

Barbie : Il en faut deux (11/01/2022)

De la plage à la grande ville, les fabuleux amis Malibu et Brooklyn s’amusent, partagent la scène et poursuivent leurs rêves musicaux à New York !

Camp Galactique (11/1/2022)

Ronaldo, qui croit à la vie extraterrestre, et sa petite sœur gagnent une place dans un camp intergalactique et découvrent quelque chose d’incroyable.

Thomas et ses amis : le mystère du belvédère (25/11/2022)

Après que Thomas et Percy aient été surpris par un tremblement suspect, les trains partent à la découverte des secrets de l’ancienne mine sur la montagne.

La troupe d’action sauve Noël (28/11/2022)

Une fleur spéciale devient géante, alors les enfants doivent empêcher le petit ami collant de grossir et de prendre le contrôle de Hope Springs !

+ anime

Venir à vous (01/11/2022)

Une adolescente avec un surnom unique en raison de son apparence commence à sortir de sa coquille lorsqu’elle se lie d’amitié avec un garçon populaire à l’école.

Venir à toi 2 (11/1/2022)

Les sentiments entre Sawako et Kazehaya s’intensifient, mais, entre les événements scolaires et les vacances, aucun d’eux ne parvient à exprimer son amour.

APPARITIONS (4/11/2022)

Dans une société où les apparences comptent, un adolescent paria mène une double vie alternant entre deux corps très différents.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂