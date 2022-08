Enola Holmes 2 : date de sortie officielle sur Netflix et nouvelles photos de Millie Bobby Brown

Netflix

Netflix a révélé jeudi les détails les plus attendus par les fans d’Enola Holmes. Nous avons déjà sa date de sortie, un synopsis et de nouvelles photos officielles de la suite. Voyez tout ici!

©NetflixEnola Holmes 2 : date de sortie officielle sur Netflix et nouvelles photos de Millie Bobby Brown.

À une époque compliquée pour l’humanité et les sociétés de production en raison de la pandémie de coronavirus en 2020, le service de streaming Netflix a été créé Enola Holmes, un film qui est devenu un succès d’audience à l’époque et a suffi à le faire renouveler pour une suite à venir cette année. Comme le premier volet, Millie Bobby Brown sera de retour sur le devant de la scène. Ce jeudi sa date officielle a été dévoilée !

Bien qu’il soit connu officieusement, la plateforme a annoncé cette deuxième partie quelques mois plus tard avec une déclaration confirmant Harry Bradbeer à nouveau en tant que directeur, ainsi que pour Jack Thorn comme rédacteur en chef. De la même manière, les retours de Henry Cavill, Helena Bonham Carter et Louis Partridge. Le tournage a commencé en septembre 2021 et s’est terminé plus tôt cette année.

Le premier volet était axé sur les jeunes Énola, qui découvre un matin que sa mère a disparu et décide de la poursuivre, bien qu’il soit sous la garde de ses frères, Sherlock et Mycroft. Dans cette suite, Holmes revient en offrant ses services de détective et accepte sa première mission pour retrouver une fille disparue, mais la situation est compliquée par un complot derrière elle et il aura besoin de l’aide de ses amis et de son frère, sherlock. Découvrez les premières photos !

En plus de Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Helena Bonham Carter et Louis Partridgeon verra dans cette prochaine adaptation des livres de Nancy Springer aussi David Thewlis, Hannah Dodd, Adeel Akhtar, Hannah Dodd, Sharon Duncan-Brewster, Susan Wokoma, David Westhead, Abbie Hern, Chloé Booyens, Róisín Monaghan et Rachel Kwok, entre autres. À la surprise des fans, en plus des nouvelles photos, sa date de sortie officielle a également été confirmée.

+Quand Enola Holmes 2 sera-t-elle diffusée sur Netflix ?

Il y a quelques semaines à peine, les réseaux sociaux de streaming au Royaume-Uni et en Irlande marquaient qu’il arriverait à la fin de cette année, mais sans préciser de jour exact. Enfin, ce jeudi, il a été officiellement confirmé que Enola Holmes 2 Il sera présenté en première sur Netflix le 4 novembre. On s’attend à ce qu’il reçoive un excellent accueil de la part des abonnés et il sera décidé s’il ira après une troisième partie, formant ainsi la franchise que la plateforme recherche tant.

