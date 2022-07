Enola Holmes 2 confirmé pour une sortie en 2022

Les fans n’auront pas à attendre trop longtemps pour voir le retour de la petite soeur de Sherlock Holmes, Enola Holmes, car Netflix a maintenant confirmé que la suite arrivera sur le service de streaming plus tard cette année. Grâce à un tweet partagé par Netflix Royaume-Uni et Irlande, Enola Holmes 2 sera disponible en streaming en 2022, bien qu’une date de sortie plus précise nous fasse encore allusion.

Sorti en 2020, le premier Enola Holmes a présenté au public la sœur moins connue de Holmes. Une adaptation de la série de romans policiers à suspense du même nom, écrite par Nancy Springer, Enola Holmes raconte les aventures de la sœur cadette de Sherlock Holmes, Enola, qui, lorsque sa mère disparaît, décide de devenir une super détective à part entière. Enfuie à Londres, où elle entame une carrière de détective privée clandestine spécialisée dans les enquêtes sur les personnes disparues, Enola doit aussi garder une longueur d’avance sur ses frères, bien décidés à la capturer et à la forcer à se conformer à leurs attentes.

Réalisé par Harry Bradbeer d’après un scénario de Jack Thorne, Enola Holmes étoiles Choses étranges l’actrice Millie Bobby Brown en tant que super-détective titulaire, avec Henry Cavill dans le rôle de Sherlock Holmes. Le reste de la distribution comprend Sam Claflin, Helena Bonham Carter, Louis Partridge, Burn Gorman, Adeel Akhtar, Susie Wokoma, Hattie Morahan et David Bamber. Enola Holmes a reçu des critiques largement positives de la part des critiques et est rapidement devenu l’une des sorties originales de Netflix les plus regardées, grâce à environ 76 millions de foyers qui ont regardé le film au cours de ses quatre premières semaines.

Enola Holmes 2 Suivra le personnage alors qu’elle affronte son premier cas officiel

En attendant une date de sortie plus précise pour Enola Holmes 2, certains détails concernant la direction de la suite ont déjà été révélés. « Désormais détective à gages comme son infâme frère, Enola Holmes s’attaque à sa première affaire officielle pour retrouver une fille disparue, alors que les étincelles d’un dangereux complot enflamment un mystère qui nécessite l’aide d’amis – et de Sherlock lui-même – pour se démêler. « , lit-on dans le synopsis d’Enola Holmes 2.

La suite verra une grande partie du même talent qui a donné vie à la première sortie pour plus. Harry Bradbeer dirigera à nouveau la dernière aventure d’Enola Holmes, Millie Bobby Brown reprenant son rôle aux côtés de Louis Partridge, Adeel Akhtar, Susie Wokoma, Sharon Duncan-Brewster, David Thewlis, Henry Cavill et Helena Bonham Carter.

Enola Holmes 2 Il est peu probable que ce soit la dernière fois que nous verrons le personnage, le réalisateur Harry Bradbeer espérant lancer une franchise de cinq films. « Ce serait merveilleux de sortir cinq autres films de cette scène », a déclaré le cinéaste en 2020. « Je pense vraiment que ce sont des histoires extraordinaires à raconter, et quelle période. Au fur et à mesure que vous avancez, des choses comme ça trois -voiture à roues – ce qui était une belle chose que nous avons découverte – pour trouver nos personnages jouant sur certains des nouveaux engins, à un moment donné au début du 20e siècle. Bien sûr, nous avons des avions et les frères Wright. Qui sait quels sont les autres défis va sortir de cette période vraiment agitée et productive. »

Enola Holmes 2 débarquera sur Netflix plus tard cette année.