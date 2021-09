Enola Holmes 2 commence bientôt le tournage, Louis Partridge revient en tant que Tewkesbury

Production sur une suite de Netflix Enola Holmes est prévu pour très bientôt, et maintenant, grâce au récent événement TUDUM, nous savons qu’un autre personnage de la première sortie sera de retour pour plus d’aventure. Dans un court teaser pour le suivi, il est confirmé que Millie Bobby Brown sera réunie avec son partenaire dans le crime et son intérêt amoureux potentiel Tewkesbury, joué par Louis perdrix.

Big Enola Holmes 2 nouvelles de #TUDUM — Louis Partridge sera de retour en tant que Tewkesbury dans la suite ! pic.twitter.com/OVX4mPo2Co – Netflix (@netflix) 25 septembre 2021

Suite à la chimie entre la paire affichée dans le premier film, la nouvelle du retour de Tewkesbury devrait enthousiasmer les fans pour Enola Holmes 2, qui sera à nouveau dirigée par Millie Bobby Brown dans le rôle titre, et mettra à nouveau en vedette Henry Cavill dans le rôle de Sherlock Holmes. Brown a précédemment répondu à la nouvelle d’un suivi en disant: « J’ai hâte de collaborer à nouveau avec ma famille Enola Holmes. Enola occupe une place spéciale dans mon cœur – elle est forte, intrépide, intelligente et courageuse. J’ai hâte de les fans voient comment son voyage se poursuit ! » Pendant ce temps, Cavill a simplement célébré en disant: « Woohoo! Plus de folie Millie! »

La première Enola Holmes a présenté au public la sœur moins connue Holmes, et est une adaptation de la série de romans à suspense mystère du même nom, écrite par Nancy Springer. L’histoire raconte les aventures de la sœur cadette de Sherlock Holmes, Enola, qui, lorsque sa mère disparaît, décide de devenir une super-détective à part entière. S’enfuyant à Londres où elle entame une carrière clandestine de détective privé spécialisée dans les enquêtes sur les personnes disparues, Enola doit également garder une longueur d’avance sur ses frères qui sont déterminés à la capturer et à la forcer à se conformer à leurs attentes.

Réalisé par Harry Bradbeer d’après un scénario de Jack Thorne, Enola Holmes met en vedette Sam Claflin, Helena Bonham Carter (qui est également confirmée pour revenir pour la suite), Louis Partridge, Burn Gorman, Adeel Akhtar, Susie Wokoma, Hattie Morahan et David Bamber aux côtés de Brown, Cavill et Partridge. Le film s’est avéré extrêmement populaire auprès des téléspectateurs de Netflix, devenant le film le plus regardé sur la plate-forme et réalisant le plus grand titre Netflix d’ouverture du premier jour en 2020 ainsi que dominant le plus grand nombre de pays surveillés par Netflix avec un auditoire de 78 millions.

Avec de tels chiffres, il n’est pas surprenant que Netflix ait donné le feu vert à une suite, et bien que les détails de l’intrigue restent rares, le retour de Louis Patridge en tant que Tewkesbury est un indice assez alléchant. En attendant d’autres nouvelles, le réalisateur Harry Bradbeer a depuis discuté de son désir de poursuivre la franchise bien au-delà d’une seule suite. « Eh bien, j’espère que j’aurais l’énergie pour ça, oui », a-t-il révélé l’année dernière. « Ce serait incroyable. Quelqu’un va avoir l’énergie pour ça ! Ce serait merveilleux de tirer cinq films de plus de cette scène. Je pense que ce sont des histoires extraordinaires à raconter, et quelle période. Au fur et à mesure que vous avancez , des choses comme cette voiture à trois roues – qui était une belle chose que nous avons découverte – pour trouver nos personnages jouant sur certains des nouveaux engins, à un moment donné au début du 20e siècle. Bien sûr, nous avons des avions et les frères Wright. Qui sait quels autres défis vont sortir de cette période vraiment agitée et productive. »

La première Enola Holmes est disponible en streaming sur Netflix, la production de la suite devant commencer à l’automne 2021.

Sujets : Enola Holmes 2, Enola Holmes