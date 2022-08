Enola Holmes 2 avec Millie Bobby Brown : première affiche officielle

Netflix vient de dévoiler une nouvelle affiche pour »Enola Holmes 2 », la suite du film de 2020 mettant en vedette Millie Bobby Brown Oui Henry Cavill. Dans l’image on peut voir les deux acteurs dans une rue pleine de monde, où il faut faire attention pour les retrouver dans le style du jeu »Où est Waldo ? ». Posté sur les réseaux sociaux Netflixl’affiche mettant en vedette Brown’s Enola et Cavill’s Sherlock ainsi que d’autres stars, les gros titres des journaux et une affiche « recherchée », font allusion à ce que sera l’intrigue de »Enola Holmes 2 ».

L’affiche recherchée porte le nom d’Enola et son portrait clairement visible, et le morceau de journal coupé révèle que Sherlock a probablement trouvé son partenaire. D’autres membres de la distribution du film peuvent être vus sur la photo, notamment Helena Bonham Carter coiffé d’une casquette de garçon de page et d’une planche à sandwich.

Carter, qui a joué Eudoria, la matriarche de la famille Holmes, dans le premier film, n’est pas le seul personnage secondaire à apparaître sur l’affiche. L’instructeur de jujitsu d’Enola, Edith, joué par Susan Wokomapeut également être vu, avec Sharon Duncan-Brewsterun nouvel acteur qui joue un rôle encore inconnu dans la suite.

La primera película de »Enola Holmes » estaba basada en el primer libro de la serie para adolescentes del mismo nombre creada por Nancy Springer, que sigue las aventuras de la hermana adolescente del famoso detective Sherlock Holmes, mientras investiga el caso de su madre disparue. » Enola Holmes 2 » a été officiellement annoncé en mai 2021 avec une production commençant à l’automne 2021 et se terminant en janvier 2022.

Cavill est bien connu pour son rôle de Superman dans l’univers étendu de DC, apparaissant dans » Man of Steel », » Batman v Superman » et les deux versions de » Justice League ». Il joue également dans la série à succès » The Witcher » en tant que sorceleur Geralt of Rivia, une série qui produit actuellement sa troisième saison.

D’autre part, Millie Bobby Brown est connue pour sa participation à la série de science-fiction »Stranger Things ». Son rôle de Onze l’a catapultée au rang de célébrité et beaucoup ont applaudi sa performance alors que la série populaire continuait d’être diffusée. Actuellement, les créateurs Matt et Ross Duffer travaillent sur une cinquième et apparemment dernière saison de Stranger Things.

»Enola Holmes 2 » sortira le 4 novembre de cette année. Vous pouvez actuellement profiter du premier opus sur la plateforme de streaming Netflix.