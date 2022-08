Enola Holmes 2 a une date de sortie officielle sur Netflix

C’est officiel ! Enola Holmes va dans novembre 2022 une suite Netflix entrer dans le Millie Bobby Brown et Henri Cavill reprendront leurs rôles respectifs. Voici toutes les informations dont nous disposons actuellement sur Enola Holmes 2 avoir.

C’est de cela qu’il s’agit dans la suite

En plus des premières images officielles du film, la plateforme de streaming a révélé la date de début et un petit aperçu de l’histoire. Voici la sommaire de la deuxième aventure d’Enola :

Forte du triomphe de la résolution de sa première affaire, Enola Holmes (Millie Bobby Brown) suit les traces de son célèbre frère Sherlock (Henry Cavill) et ouvre sa propre agence de détective – seulement pour découvrir que la vie de détective privé n’est pas aussi simple que cela, à ce qu’il paraît.

Elle a accepté la dure réalité de l’âge adulte et est sur le point de fermer boutique lorsqu’une fille aux allumettes sans le sou propose à Enola sa première mission officielle : retrouver sa sœur disparue.

Mais cette affaire s’avère bien plus déroutante que prévu, alors qu’Enola est projetée dans un nouveau monde dangereux – des sombres usines de Londres et des salles de concert colorées aux classes sociales les plus élevées et au 221B Baker Street lui-même. doit demander l’aide d’amis – et de Sherlock lui-même. Le grand jeu de puzzle, semble-t-il, recommence !

Le casting original revient

Près de Millie Bobby Brown et Henri Cavill revient aussi Louis Perdrix en tant qu’acolyte d’Enola, Tewkesbury, dans la suite à venir. Aussi bien que Helena Bonham Carter en tant que mère des frères et sœurs Holmes, Susan Wokoma comme Edith et Adel Aktar en tant qu’inspecteur Lestrade.

David Thewlis et Sharon Duncan Brewster bosse pour le de Henri Bradbeer film mis en scène pour le casting.

Quand Enola Holmes 2 arrive-t-il sur Netflix ?

Netflix a annoncé qu’Enola Holmes 2 sortira le vendredi 12 décembre 4 novembre 2022 sera diffusé sur la plateforme de streaming.

Découvrez les premières images officielles du film ici:

©Netflix ©Netflix ©Netflix ©Netflix ©Netflix ©Netflix