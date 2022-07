Enlèvement extraterrestre sur des plaques dans l’incident de Greyhill d’horreur à la première personne

Une nouvelle bande-annonce pour un film d’horreur appelé Greyhill Incident du studio de développement Refugium Games a été mise en ligne, dans laquelle ils montraient des extraterrestres qui arrivaient sur des assiettes et terrorisaient les villageois.

Greyhill Incident est un nouveau jeu d’horreur atmosphérique à la première personne dans lequel le protagoniste tente de survivre à une invasion extraterrestre.

Dans la nouvelle bande-annonce du jeu Greyhill Incident, les développeurs ont montré de nombreux clichés intéressants. Le personnage principal de la vidéo rencontre des extraterrestres, se cache d’eux, tire également avec un revolver et le bat avec une batte.

De plus, le héros de la nouvelle bande-annonce de Greyhill Incident communique avec d’autres personnages, explore divers endroits et observe plus d’une fois une soucoupe volante qui est arrivée.

L’action du jeu Greyhill Incident se déroule dans le village reculé de Greyhill au début des années 90, où divers phénomènes paranormaux se produisent.

Les joueurs prennent le contrôle d’un gars ordinaire nommé Ryan Baker, qui, armé d’une batte et d’un revolver, va aider ses voisins, les aidant à résoudre divers problèmes.

Dans Greyhill Incident, les joueurs exploreront le village de Greyhill, examineront les maisons et les granges, chercheront des ressources utiles et accompliront des quêtes.

Et surtout, dans le nouveau film d’horreur, les joueurs rencontreront plus d’une fois des extraterrestres, appelés ici « gris ».

Le jeu appelé Greyhill Incident sortira sur Steam sur PC. La sortie est prévue pour l’automne 2023.

La base d’attaque extraterrestre de l’incident Greyhill l’aidera à se tenir à l’horizon au milieu d’une mer de jeux terrifiants, mais ce n’est pas le seul jeu sur une invasion extraterrestre en cours de développement.

En fait, le mois prochain verra le lancement d’un nouveau jeu Destroy All Humans sous la forme de Destroy All Humans 2: Reprobed, qui comprend également un Alien gris.

Cependant, alors que Greyhill Incident est un projet de jeu d’horreur sérieux, Destroy All Humans 2: Reprobed est un jeu d’action hilarant.