Enissa Amani explore la culture et la comédie dans son nouveau podcast original Spotify – Spotify

Enissa Amani est un caméléon sur scène. L’humoriste allemande d’origine iranienne est fière de sa capacité à plier et à transformer son matériel pour n’importe quel public en fonction du lieu, de la langue et de la culture. Maintenant, elle travaille également cette flexibilité dans un nouveau support pour son premier podcast Spotify Original en langue allemande, Déclarations aus Seide («Déclarations en soie»). Comme sa comédie sur scène, le nouveau spectacle d’Enissa couvrira une gamme de sujets allant du féminisme à la mode. «Je veux partager les moments que toute l’humanité a en commun: la douleur, les peurs, les désirs», dit Enissa.

En tant que première comédienne allemande avec un stand-up spécial sur Netflix, elle a perfectionné son art – attendez-vous à beaucoup de rires. Mais en Déclarations aus Seide, Enissa partagera également des délibérations réfléchies sur sa vie en tant que réfugiée iranienne en Allemagne, son travail en tant que défenseure de la justice sociale et tout ce qui se passe dans son esprit – le tout en épisodes de 30 à 60 minutes.

Enissa a parlé avec Pour mémoire sur ses performances dans différentes langues, son travail d’activisme et la création de son propre podcast.

À quoi les fans de votre comédie peuvent-ils s’attendre du podcast?

Dans mon podcast, je vais aborder toutes les questions que je n’ai pas encore abordées sur scène. J’ai raconté mes histoires à quelques reprises lorsque j’étais invité sur d’autres podcasts, et les retours ont été formidables. Des gens qui n’avaient même pas suivi mon travail m’ont dit que mon point de vue leur était extrêmement utile.

Au fil des ans, j’ai écrit toutes les histoires de ma famille, de mes amis et des citations de livres qui m’ont inspiré. Ces mots peuvent offrir aux gens un véritable moyen de sortir des moments désespérés. Ce sera un podcast amusant – une heure honnête pour vous permettre de commencer ou de terminer votre journée avec un sourire.

Comment votre expérience d’immigrant iranien a-t-elle influencé votre comédie?

Être un enfant réfugié iranien et être trilingue m’aide à aborder des personnes à différents niveaux culturels. Et chaque fois que je joue, je suis une sorte d’Enissa différente. Le spectacle de Berlin Enissa est une bande dessinée beaucoup plus grossière que Los Angeles, Hollywood, Laugh Factory Enissa, qui est plus dans les histoires de fond germano-persans. Le New York Enissa est beaucoup plus cool que le spectacle farsi de Vienne, où les Iraniens commencent tout juste à se mettre debout.

J’ai l’occasion de goûter à tous ces différents moments de rire et d’essayer des matériaux de stand-up très différents.

En tant que réfugiés, ou «Allemands de première génération», nous sommes déchirés entre les identités, mais chaque type de conflit aide toujours à la comédie.

À quoi ressemble votre vie depuis la première de votre émission spéciale Netflix?

Mes promotions ont changé mon travail. J’ai commencé à jouer des spectacles en trois langues. J’ai eu l’honneur de passer du temps sur scène à la Laugh Factory à LA, et à l’improv, au Gotham et au Comedy Cellar à New York. Toutes les scènes que je n’avais jamais rêvé de pouvoir jouer dans une langue qui n’est pas ma première. Je joue également des spectacles de farsi en Allemagne, en Autriche et au Royaume-Uni.

Vous n’avez pas peur de partager vos opinions sur des questions comme le racisme et les inégalités. Comment la comédie est-elle devenue un exutoire pour partager ces pensées?

Je suis vraiment surpris que mon militantisme pour les droits de l’homme et contre le racisme ici en Allemagne ait en quelque sorte dépassé mon travail de comédien. Au début, tout le monde m’a dit de «m’en tenir à la comédie» chaque fois que je parlais ouvertement des problèmes de notre société. Maintenant, toutes mes déclarations deviennent virales avec parfois 12 000 commentaires, et tout le monde me demande de me lancer sérieusement dans la politique. Il y a ce bâillon courant de mes adeptes qui m’appellent «le chancelier».

J’aime le fait que tout ce que ton cœur te dit de faire – si tu as le courage de suivre cette voix – devient ta vraie vocation ou même ton destin.

Qu’aimeriez-vous que les gens retiennent de votre podcast?

Je vais partager mes histoires, expériences et inspirations les plus intimes sur mon podcast car je sais que cela m’aidera à traverser les périodes sombres. Chaque sourire que vous pouvez inspirer est un sourire que vous créerez pour le monde.

Prêt à connaître une nouvelle Enissa? Découvrez le premier des 13 épisodes de «Statements aus Seide» ci-dessous.