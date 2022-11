Enfin : WhatsApp va copier l’une des meilleures fonctionnalités de Telegram

in

Le nouveau WhatsApp s’inspire de Telegram pour devenir plus utile : vous pouvez enfin vous envoyer des messages facilement.

Whatsapp s’apprête à ajouter un nouvelle fonctionnalité qui sera très familier à toutes les personnes qui ont utilisé Telegram à une occasion : la possibilité de s’envoyer des messagespour enregistrer des notes, des fichiers, des liens, des photos et pratiquement tout ce qui peut être envoyé à un chat WhatsApp.

Bien qu’il existe déjà des moyens de s’envoyer des messages WhatsApp, et cela a ses avantages, aujourd’hui le processus pour y parvenir n’est pas si simple comme sur Telegram. C’est précisément ce qui est sur le point de changer.

Les messages à soi-même sur WhatsApp auront leur propre section

Comme nous avons pu le découvrir grâce aux habitants de WABetaInfo, les nouveautés de WhatsApp permettront un accès rapide pour discuter avec vous-même. Cela se fera via la liste de contacts de l’application, où l’option de accéder à votre propre chat.

Lors de l’accès à ce chat, la partie supérieure de la conversation affichera votre image de profil et un texte suggérant que vous pouvez envoyer des messages à vous-même. Bien sûr, ce chat comprendra toutes les fonctionnalités d’un chat normal, vous pouvez donc vous envoyer mémos vocaux, messages texte ou fichiersentre autres choses.

D’autre part, grâce à la prise en charge du mode multi-appareils de WhatsApp, il sera possible d’envoyer des messages et de les lire depuis d’autres appareils dans lequel vous vous êtes connecté avec le même compte WhatsApp. De la même manière que cela se produit avec les messages enregistrés de Telegram, il ne semble pas qu’il y aura un quelconque type de limite d’espace. Cependant, la limite de 2 Go par fichier sera toujours présente.

Pour le moment, cette fonction, ainsi que d’autres nouvelles à venir, ont été découvertes dans l’une des dernières versions de la bêta de WhatsApp pour Android, et elle n’est pas disponible pour tous les utilisateurs de l’application. Nous devrons attendre un moment jusqu’à ce que l’application soit mise à jour pour introduire ce changement tant attendu.

