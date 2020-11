«  Enfin, un Chandler de Thanksgiving ne déteste pas  »

Félicitations à l’acteur Matthew Perry, qui s’est fiancé en novembre 2020. Le copains La star n’a jamais été mariée et les fans de la série n’ont pas tardé à lui souhaiter le meilleur. Quelques-uns sur les réseaux sociaux ont même réussi à établir un parallèle entre l’acteur et son personnage de la série à succès.

Matthew Perry a joué dans ‘Friends’

Matthew Perry comme Chandler Bing dans «Friends» | par Reisig & Taylor / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images

Perry a commencé à jouer à la fin des années 70. Il a joué dans la sitcom de courte durée Les garçons seront des garçons (à l’origine intitulé Deuxième chance), Sydney, et Accueil gratuit dans les années 80 et 90. Perry a ensuite décroché son rôle d’évasion dans copains, avec Chandler Bing, un sarcastique qui détestait son 9-5 régulier dans les affaires.

L’acteur a joué aux côtés de son camarade copains sur la populaire série NBC pendant 10 saisons. Bien qu’il reste surtout connu pour ce rôle, Perry a continué à jouer dans des séries telles que Studio 60 sur Sunset Strip, Continue, et un redémarrage de la sitcom des années 70 Le couple étrange. Il n’a pas été dans un film depuis plus d’une décennie mais filme actuellement les stars Ne cherchez pas.

Chandler détestait Thanksgiving

CONNEXES: Tous les épisodes de Thanksgiving des « amis », classés

Quand de nombreux fans pensent à copains, Thanksgiving me vient à l’esprit. Chaque saison de la série comprend un épisode de Thanksgiving. Dans la première saison, Chandler explique qu’il ne le célèbre pas – pas à cause des origines problématiques de la journée, mais parce que ses parents ont annoncé leur divorce lors du dîner de Thanksgiving quand il était enfant.

Au fil des ans, les fans en ont appris davantage sur l’aversion de Chandler pour les vacances. Un an, ils jouent tous au football, et dans un autre, Chandler passe des heures dans une caisse en bois pour prouver sa loyauté envers Joey. Mais dans la saison 5, son opinion commence à changer, alors que Monica lui dit qu’elle l’aime (avec une dinde sur la tête).

La nouvelle des fiançailles de Perry a éclaté pendant les vacances

Peut-être que Perry a été influencé par son personnage pour faire une annonce spéciale sur sa propre vie amoureuse pendant les vacances de novembre 2020. «J’ai décidé de me fiancer», a-t-il déclaré dans une déclaration à People. «Heureusement, je sortais avec la plus grande femme du monde en ce moment.»

L’annonce de Perry ravie copains fans partout. «Je suis tellement heureux pour ce gars», a écrit un sur Instagram. «Il mérite d’être heureux.» Un autre a écrit: «Pourrions-nous être plus excités?» citant son personnage. « Enfin un Thanksgiving Chandler ne déteste pas », a ajouté un autre fan.

Qui est le fiancé de Perry, Molly Hurwitz?

Les gens rapportent que Perry est fiancé à Molly Hurwitz, un directeur littéraire. Ils sont en couple depuis au moins 2018. In Touch a rapporté en mai que le couple s’était séparé, quelques mois seulement après avoir partagé une publication sur les réseaux sociaux accueillant Perry sur Instagram. Mais il semble que ces rumeurs n’étaient pas vraies.

Avant Hurwitz, Perry sortait avec plusieurs acteurs célèbres d’Hollywood. Il a eu de courtes relations avec Julia Roberts et Yasmine Bleeth, qui ont toutes deux joué dans Copains. Perry a également daté son Trois au Tango co-star Neve Campbell et son Oiseaux d’Amérique co-vedette Lauren Graham. Lui et Lizzy Caplan (Maîtres du sexe) étaient ensemble pendant six ans.