Enfin Terraria sortira sur Google Stadia (ça a coûté, hein?)

Les désaccords amoureux ont des fins inattendues. Enfin, Terraria arrivera sur Google Stadia.

Il y a quelques jours, nous vous avons raconté comment les développeurs de Terraria s’étaient un peu mis en colère contre Google. Les mots les plus gentils étaient de dire que dans la vie, ils publieraient n’importe lequel de leurs projets sur une plateforme comme celle des Américains. Mais regardez où vous en êtes après quelques dates de réconciliation, Terraria viendra sur Google Stadia.

Comme vous pouvez le lire sur les forums du jeu, les choses ont pris un virage à 180 degrés. Si vous descendez à plus ou moins la moitié du message, il y a un domaine où ils parlent de la mise à jour par rapport à Google et à d’autres. Et dans celui-ci, nous lisons ce qui suit:

Comme vous l’avez peut-être remarqué, nous avons eu beaucoup de difficultés à démarrer l’année en raison du blocage des comptes Redigit de Google début janvier. Après un mois de pression (et avec un immense soutien de nos fans), Google a finalement pris contact avec nous et a pu apporter beaucoup de transparence autour de la situation et restaurer l’accès à tous nos comptes. Grâce au travail acharné de l’équipe Stadia et de nos partenaires de 505 Games, nous avons décidé d’autoriser la sortie de la prochaine version de Terraria sur Google Stadia. La version Terraria Stadia est basée sur DR Studios version 1.4.0.5 (dernière), et est actuellement sur Google pour examen de certification.

Excellente nouvelle pour ceux qui font encore confiance à la plate-forme Google. Hé, nous avons tous le droit de croire aux êtres imaginaires que nous voulons. Cependant, ce qui est curieux, c’est que Andrew Spinks, celui que le désordre brun sur Twitter crachant de la bile au Big G, n’a rien dit réseaux sociaux. Était-ce chaud? Colère justifiée? Un bouquet de fleurs vous a-t-il fait changer d’avis?