Enfin le titre officiel du redémarrage de « Resident Evil » est révélé

« Resident Evil», L’une des sagas de jeux vidéo les plus emblématiques de l’entreprise Capcom, a enfin annoncé le titre officiel qui comportera le premier opus d’une franchise qui promet d’être une vision totalement fidèle à la source originale de l’histoire.

« Resident Evil: Bienvenue à Racoon City« Sera la bande réalisée par Johannes Roberts, connu pour son travail dans le slasher « The Strangers: Prey at Night », qui s’éloignera complètement de l’histoire posée par Paul WS Anderson et son épouse Jovovich mile, qui a joué dans la série de films qui a débuté en 2002.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Zack Snyder s’est entretenu avec Adam Driver pour le DCEU

La saga dirigée par Anderson, qui a pris fin en 2016, se composait de six films dont les revenus mondiaux estimés au box-office sont estimés à environ 1 milliard de dollars. Ce succès auprès du grand public serait contrasté par le rejet des fans du jeu vidéo en raison de son manque de lien avec l’histoire originale.

Roberts a révélé le titre du film lors de sa participation au festival virtuel SXSW (via IGN). L’histoire du redémarrage aura lieu en 1998 et suivra les protagonistes lors de leur exploration du manoir Spencer.

Jusqu’à présent, on sait que « Welcome to Racoon City » adaptera l’histoire des deux premiers opus de la saga, avec la participation de Kaya scodelario dans le rôle de Claire Redfield, Robbie Amell comme Chris Redfield et Hannah John-Kammen comme Jill Valentine.

Le manoir Spencer était un élément brièvement abordé par les films mettant en vedette Jovovich, bien qu’il ait une grande importance dans la saga Capcom. Le fait que le redémarrage le prenne comme cadre principal de son histoire est une forte indication de l’intérêt de revenir à ses racines narratives, ce qui plaira sans aucun doute aux fans.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Ace Ventura 3 » est en cours de développement par Amazon Prime

En plus de ce redémarrage cinématographique, la saga Resident Evil prépare deux projets supplémentaires: une série d’action en direct et une autre avec animation CGI, toutes deux faisant partie du catalogue d’exclusivités sur Netflix. Le tournage pour le redémarrage est maintenant terminé et une possible sortie en septembre est attendue.