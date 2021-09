Enfin, le nouveau modèle de PlayStation 5 ne fait pas plus chaud

Après les premières alarmes, les experts nous font respirer à nouveau. Et est-ce que le nouveau modèle de PlayStation 5 ne devient pas plus chaud.

Il y a quelques semaines, nous savions que la PlayStation 5 allait avoir une légère révision interne qui réduisait le poids de la console. L’enquête a révélé que cela était dû à un dissipateur d’air plus petit, ce qui a amené beaucoup à croire qu’il deviendrait plus chaud. Enfin, après plusieurs analyses, les experts concluent que la le nouveau modèle de PlayStation 5 ne chauffe plus.

La nouvelle nous vient de Hardware Busters International, qui a démenti l’affirmation d’Austin Evans précédemment (également avec un petit clin d’œil à sa vidéo). La vérité est que Digital Foundry a déjà clairement indiqué que les informations données par le Youtuber n’étaient pas très vraies, mais cela le confirme.

C’est vrai que la logique est claire : moins il y a de radiateur, moins il fait son travail. Mais les analyses disent le contraire. La dernière déclaration était que la température de l’air expulsé par la console était plus élevée. Et c’est vrai, mais la raison en est que, justement, le nouveau système de refroidissement fait mieux son travail en extrayant plus de chaleur de l’intérieur de la console.

Ceci a été vérifié en mesurant la température des composants internes des consoles dans des conditions égales. Les conclusions montrent que l’APU de la nouvelle PS5 fonctionne jusqu’à 11 °C de moins que dans l’ancien modèle.

D’autres composants, tels que la mémoire et le VRM chauffent un peu plus dans les deux cas (7 et 1,3 degrés respectivement), mais cela n’affecte pas la durée de vie des composants et la baisse de la température de l’APU est plus perceptible en termes de performances. .

Bien sûr, ces données sont basées sur des revues de Hardware Busters International et Digital Foundry nous permettent d’affirmer que la plus petite taille du dissipateur thermique n’a pas affecté ses performances. Alors vous savez coupable, n’ayez pas peur du nouveau modèle de PlayStation 5 dont les prestations sont similaires voire meilleures.