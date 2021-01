Enfin enfin! "Biomutant" a une date de sortie

Grohe Grohtherm 3000 Cosmopolitan Mitigeur thermostatique 2 sorties 1/2", chromé (34277000)

Finition : chromé Grohtherm 3000 Cosmopolitan, mitigeur thermostatique 2 sorties 1/2"Montage mural apparentGROHE CoolTouch Minimise les risques de brûluresGROHE StarLight éclatant et durableGROHE SafeStop butée à 38°CGROHE SafeStop Plus butée à 38°C et limiteur de température en option à 43°C inclusGROHE