"Enfers" Jouez sur PS4, PS5 et Xbox – est-ce possible?

« Hades » a été un succès surprise sur PC et Switch en 2020. Quiconque joue sur PS4, PS5 ou Xbox doit actuellement se passer de la mythologie roguelike. Nous clarifions s’il y a des chances de libération.

« Hades » n’est actuellement disponible que sur Nintendo Switch, PC Windows et Mac. Le développeur Supergiant Games n’a pas encore sorti le jeu sur PlayStation et Xbox. Malheureusement, il n’y a pas eu d’annonce de versions pour PS4, PS5, Xbox One ou Xbox Series X / S jusqu’à présent. Après tout: le studio a apparemment déjà traité la question.

Sortie « Hades » sur PlayStation et Xbox non exclue

À Twitter a répondu le compte de Supergiant Games en septembre 2020 à une question de fan sur une sortie sur PlayStation: « Nous étudions les possibilités d’amener le jeu sur d’autres plates-formes à l’avenir. » En langage clair: rien n’est spécifiquement prévu, mais le portage est possible.

Il est également demandé: à la fin de 2020, l’intérêt pour «Hadès» continuera d’être grand. Le jeu a remporté des prix aux Game Awards et figure dans la plupart des meilleures listes de l’année. D’un point de vue commercial, il serait logique pour Supergiant Games de recharger les plates-formes restantes.

Supergiant Games a régulièrement porté des jeux plus tard

Et quelque chose d’autre donne de l’espoir: les jeux précédents de Supergiant Games (« Bastion », « Transistor » et « Pyre ») sont tous sortis sur d’autres plateformes après leur sortie originale – quelques années après leur sortie initiale.