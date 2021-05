Enfant Terrible: Biopic vaguement basé sur un auteur audacieux de la nouvelle vague

Réalisateur Rainer Werner Fassbinder était une figure centrale dans le façonnement des films après la Seconde Guerre mondiale et est devenu l’un des principaux cinéastes d’auteur du nouveau cinéma allemand. Ses œuvres variaient du mélodrame (Les larmes amères de Petra von Kant), à la science-fiction noir (Monde sur un fil), au thriller gothique (Roulette chinoise), et se terminant par une fantaisie gay mêlée de meurtre (Querelle). Dire que le travail de Fassbinder était considérable est un euphémisme. Avec au moins 21 films créés au cours de sa courte vie de 37 ans, c’était un talent intense qui nous a quittés bien trop tôt. Avec cette intensité, il y a diverses histoires sur la façon dont il a traité ses acteurs et amis. J’ai entendu l’un de ces récits sur la façon dont il filmerait sans son pour tourmenter ses acteurs et doubler leurs voix en post-production. Ironiquement, il fait la satire de son prétendu harcèlement Méfiez-vous d’une sainte pute donc ce qui est réel et ce qui est fantaisie est difficile à discerner.

Enfant terrible, produit par ARTE et distribué par Dark Star Pictures, nous offre un biopic vaguement basé sur la vie. les amours et les oeuvres de Fassbinder.

Le film s’ouvre avec Fassbinder (Oliver Masucci) qui fait sa marque au théâtre d’action de Munich en 1967. Il assemble ensuite sa troupe d’acteur composée de son travesti et amant actuel Britta (Anton Rattinger), l’insécurité Kurt Raab (Hary Prinz ), le talentueux mais arrogant Ulli Lomell (Lucas Gregorowicz), le beau mais abusé de Gudrun (Katja Riemann), ainsi que le beau mais harcelé Gunter Kaufman (Michael Klammer). Fassbinder a ses difficultés au début mais parvient à trouver sa muse et un amant à El Hedi ben Salem (Erdal Yildiz). Alors que les films de Fassbinder décollent, l’autodestruction et la tragédie l’entraînent dans son propre enfer personnel auquel il n’échappe pas, scellant son destin avec le sexe, la drogue et la mort des personnes qui lui tiennent à cœur, le hantant jusqu’à sa mort fatale. .

Co-écrit et réalisé par Oskar Roehler, Enfant terrible est conçu avec intrigue car il donne la sensation d’une pièce de théâtre filmée avec ses faux décors et ses toiles de fond artificielles. Alors que certains téléspectateurs pourraient trouver la direction artistique de Markus Schutz déroutante, Fassbinder utiliserait ces artifices car beaucoup de ses films étaient basés sur des pièces qu’il avait écrites ou adaptées (Les larmes amères de Petra von Kant et Querelle viennent à l’esprit). Même si la chronologie du film saute L’amour est plus froid que la mort (1968) à Ali: la peur mange l’âme (1974) et manque de nombreux films importants dans l’œuvre de Fassbinder, la méta sensation de ce film avec le biopic devenant une pièce de théâtre avec les acteurs jouant leurs rôles spécifiques tout au long, fournit son attrait. Malgré les inexactitudes de l’histoire (ce que le biopic ne fait pas) ainsi que ses caractérisations déformées qui semblaient voulues, M. Roehler nous fournit une biographie aux proportions mélodramatiques qui semblent satiriques au début, mais fournit des nuances d’obscurité à mesure que le film avance.

Oliver Masucci est un Fassbinder imprévisible mais exagéré où il porte le sadisme et la brutalité à de nouveaux niveaux. Anton Rattinger est excellent avec sa performance exagérée en tant que Britta. Hary Prinz est fantastique en tant que Kurt Raab odieux mais blessant. J’ai particulièrement apprécié la performance de Katja Riemann alors que le naïf est devenu Gudrun endurci. Ce film est coulé de manière experte avec une performance pas faible.

Pour les aficionados de Fassbinder, Enfant terrible sera accueilli avec dérision. Comme je ne suis pas un adepte des biographies de qui que ce soit, j’applaudis M. Roehler pour son courage en illustrant la personnalité de quiconque, en particulier celle entourée de fables et de controverses, est une haute montagne à gravir. Si vous aimez une biographie qui peut avoir une base en fait mais pas la vérité dans son intégralité et que vous êtes juste là pour l’anéantissement d’un artiste et la curiosité de savoir comment tout s’est mal passé dans une certaine mesure, alors regardez cette offre cinématographique.

