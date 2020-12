Enfant prodige de Nouvelle-Zélande: 10 films et séries de et avec Taika Waititi

Taika Waititi est sur toutes les lèvres depuis qu’il a réalisé pour la première fois « Thor: Day of Decision » à Hollywood. Mais qu’a fait le Néo-Zélandais avant? Et à quoi ressemblent les futurs projets de Taika Waititi? Vous pouvez trouver tous les moments forts du travail du cinéaste extrêmement sympathique – qui est également acteur, scénariste, doubleur et bien plus encore – dans cette liste.

« Vol des Conchords »

Taika Waititi travaille dans le cinéma depuis 2002, mais ne tourne au départ que des courts métrages. Vient ensuite la célèbre série comique néo-zélandaise « Flight of the Conchords », pour laquelle il est responsable de deux épisodes en tant que scénariste et de quatre épisodes en tant que réalisateur. Bien sûr, un petit caméo de Taika Waititi ne devrait pas manquer.

« Flight of the Concords » parle des deux musiciens néo-zélandais Bret (Bret McKenzie) et Jemaine (Jemaine Clement), qui déménagent à New York. Leur espoir: y célébrer leur grande percée en tant que groupe.

Fonction Waititis: Réalisateur, scénariste, camée

Réalisateur, scénariste, camée Année d’édition: 2007-2009

2007-2009 Genre: Séries comiques

« La lanterne Verte »

Beaucoup de personnes impliquées aimeraient supprimer «Green Lantern» de leur esprit. L’adaptation comique de DC échoue au box-office et les critiques sont tout sauf enthousiastes. Même l’acteur principal Ryan Reynolds et sa co-star Taika Waititi font tout pour nier leur collaboration – par exemple au Comic-Con 2019.

Fonction Waititis: acteur

acteur Année d’édition: 2011

2011 Genre: Adaptation cinématographique

« Garçon »

« Boy » est le deuxième travail de réalisateur de Taika Waititi dans un long métrage dont il contribue également au scénario. Le titre est le nom du protagoniste, un garçon de onze ans qui vit dans une ferme néo-zélandaise avec son frère Rocky et sa grand-mère. Son père ne s’est pas présenté depuis de nombreuses années, c’est pourquoi Boy a maintenant imaginé une image extrêmement héroïque de lui. D’autant plus décevant quand Papa Alamein (Waititi) se tient soudainement sur le tapis et s’avère être un échec complet, qui ne cherche en fait qu’un sac plein d’argent qu’il y a enterré il y a longtemps.

Fonction Waititis: Réalisateur, scénariste, acteur

Réalisateur, scénariste, acteur Année d’édition: 2010

2010 Genre: Comédie dramatique

« 5 chambres, cuisine, cercueil »

La comédie d’horreur de 2014 reflète de manière impressionnante l’humour de Taika Waititi. À la manière d’un faux documentaire, il emmène le spectateur dans l’appartement de trois vampires, tout aussi chaotiques et problématiques que ceux de trois élèves. Il y a un différend sur le plan de nettoyage, rendu chic pour les célébrations – et une décision commune sur la personne qui devrait ensuite passer l’aspirateur.

L’histoire est si bien accueillie qu’une série en est même conçue. Mais plus là-dessus plus tard.

Fonction Waititis: Scénariste, producteur, réalisateur, acteur

Scénariste, producteur, réalisateur, acteur Année d’édition: 2014

2014 Genre: Comédie d’horreur

« Où les sauvages chassent »

En 2016, Taika Waititi porte à l’écran le roman « Wild Pork and Watercress » (1986) de Barry Crump. L’enfant à problèmes Ricky est le point central du film, qui devient à plusieurs reprises un criminel et se retrouve dans une famille d’accueil faute d’alternatives. Après des problèmes de dentition initiaux, cependant, il trouve du plaisir dans sa nouvelle vie – jusqu’à la mort de sa mère adoptive Bella. Puisque Ricky ne veut en aucun cas retourner à la maison, il simule sa mort et se cache dans la jungle néo-zélandaise.

Le père adoptif Hec parvient à retrouver Ricky, mais lors d’une dispute, il se casse le pied au milieu du fourré. Les deux sont obligés de s’entendre dans la jungle pendant un moment et de constater que leurs circonstances ne sont pas si différentes.

Fonction Waititis: Producteur, scénariste, réalisateur, acteur

Producteur, scénariste, réalisateur, acteur Année d’édition: 2016

2016 Genre: Comédie d’aventure

« Thor: le jour de la décision »

Jusque-là, Taika Waititi tournait principalement des productions indépendantes néo-zélandaises. Cependant, cela change lorsqu’il est embauché pour le blockbuster Marvel « Thor: Decision Day ».

Il appose sa propre empreinte sur le film, rapportant plus de 850 millions de dollars aux guichets du monde entier. L’humour particulier que l’on retrouve dans presque tous les films de Taika Waititi arrive à Hollywood. Maintenant, il peut difficilement se sauver des enquêtes.

Fonction Waititis: Comédien, réalisateur

Comédien, réalisateur Année d’édition: 2017

2017 Genre: Adaptation cinématographique

« Ce que nous faisons dans l’ombre »

Comme déjà mentionné ci-dessus, nous aimons le concept derrière « 5 pièces, cuisine, cercueil », c’est pourquoi la série pour le film existe depuis 2019. En plus de Taika Waititi là encore: Jemaine Clement de la version film et « Flight of the Conchords ». Vous vous glissez à nouveau dans vos rôles de Viago et de Vladimir.

Fonction Waititis: Scénariste, réalisateur, producteur exécutif, acteur

Scénariste, réalisateur, producteur exécutif, acteur Année d’édition: depuis 2019

depuis 2019 Genre: Séries comiques

«Jojo Rabbit»

Imaginez juste s’il y avait quelqu’un qui a fait un film sur un garçon dont le petit ami imaginaire est Adolf Hitler. Un film dans lequel l’idéologie national-socialiste est prise à l’absurde et le garçon fidèle au régime découvre soudain qu’une femme juive se cache dans son grenier. Cela semble complètement fou? C’est – et Taika Waititi l’a tourné de cette façon.

Waititi lui-même assume le rôle d’Hitler en plus de diriger et d’écrire le scénario. Le résultat est l’un des meilleurs films de 2019, qui a mérité un Oscar du meilleur scénario adapté.

Fonction Waititis: Réalisateur, scénariste, producteur, acteur

Réalisateur, scénariste, producteur, acteur Année d’édition: 2019

2019 Genre: Comédie dramatique

« The Mandalorian », Saison 1

En 2019, Taika Waititi plongera dans une autre franchise gigantesque après Marvel: « Star Wars ». Dans la série acclamée sur Disney +, « The Mandalorian », il a surnommé le droïde IG-11 en trois épisodes. Encore plus: il est même responsable de la finale de la saison en tant que réalisateur!

Les responsables de Disney et Lucasfilm semblent l’apprécier car ils ont confié à Waititi un film complet « Star Wars », dont il est censé réaliser et écrire le scénario. Sortie cinéma possible: 2025. Un peu d’humour Waititi ne peut être qu’un avantage pour la saga …

Fonction Waititis: Réalisateur, doubleur

Réalisateur, doubleur Année d’édition: 2019

2019 Genre: Série d’aventure d’action

« James et la pêche géante avec Taika et ses amis »

Cate Blanchett, Eddie Redmayne, Meryl Streep, Benedict Cumberbatch, Chris et Liam Hemsworth, Ryan Reynolds, … la liste est longue. Taika Waititi a réussi à attirer toutes ces superstars hollywoodiennes devant la caméra dans une ambiance chaleureuse. Ensemble, ils ont lu « James et la pêche géante » de Roald Dahl.

Waititi n’appelle pas l’heure de lecture juste pour le plaisir. Il demande également que des dons soient utilisés dans la lutte contre la pandémie corona afin de soutenir les «partenaires du secteur de la santé».

Fonction Waititis: caissier

caissier Année d’édition: 2020

2020 Genre: Conte de fée

Perspectives: Nouveaux films de et avec Taika Waititi