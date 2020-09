Enfant avec Jenn Goicoechea: la chanteuse américaine Usher redevient père

01.09.2020 à 09h25

Le chanteur américain de R&B Usher est apparemment de nouveau un père – cette fois avec sa petite amie Jenn Goicoechea, comme le rapportent les médias américains.

Nouveau père joies pour Usher (41, “Ouais!”): Le chanteur et acteur de R&B attend son premier enfant avec sa petite amie Jenn Goicoechea. Ceci est rapporté par le magazine américain “Us Weekly”, citant un initié. «Ils sont ravis et très excités», explique une source qui se dit très proche du couple.

Baby bump déjà visible

Un enregistrement paparazzi publié par le magazine montre le chanteur avec sa petite amie à Los Angeles. La photo aurait été prise lundi 31 août devant un studio d’enregistrement. Sur la photo, vous pouvez déjà voir un ventre de bébé à Goicoechea.

Usher et le vice-président d’Epic Records ont été vus pour la première fois ensemble lors d’un concert en octobre dernier. Le chanteur a déjà deux enfants issus de son mariage avec Tameka Foster (49 ans) – son fils Naviyd (né en 2008) et son frère aîné Usher Raymond V (né en 2007). Foster et Usher se sont mariés entre 2007 et 2009.

(wue / spot)