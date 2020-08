Énergique & sensible: la grande Marianne Sägebrecht fête ses 75 ans!

27/08/2020 21h00

Percy Adlon l’a rendue célèbre, Danny de Vito a tourné «La guerre des roses» avec elle et Woody Allen a reçu un rejet d’elle: l’actrice Marianne Sägebrecht est célèbre. Mais elle n’a jamais décollé. Elle a maintenant 75 ans.

Le théâtre a toujours été la passion de Marianne Sägebrecht. Petite fille, elle a été attirée par un lieu de stockage chez elle à Bachhausen, sur le lac de Starnberg, où elle utilisait des déchets volumineux pour construire des décors et des histoires.

“Une version alpine de Marlene Dietrich”

Il lui faudrait des années avant qu’elle puisse vivre cet appel. C’est le cinéaste Percy Adlon qui a découvert la jeune femme charismatique pour le cinéma et l’a rendue célèbre au milieu des années 1980 avec «Zuckerbaby» et «Out of Rosenheim». Depuis lors, Sägebrecht a joué dans d’innombrables films de cinéma et de télévision et a même fait sensation à Hollywood. Ce jeudi 27 août, l’actrice expressive, terre-à-terre et chaleureuse fête ses 75 ans.

“C’était ce quelque chose de certain, la fille, la solitaire, la marche facile avec un poids lourd, la soif de rire autour de la bouche en forme de cœur, les yeux d’agneau sacrificiels”, a déclaré Adlon en 1992 dans le premier sur Sägebrecht. “Comme une version alpine de Marlene Dietrich.”

Danny de Vito amène Sägebrecht à Hollywood

Les cinéastes américains ont également apprécié cela. Danny de Vito l’a amenée devant la caméra en 1989 pour son drame marié “Der Rosenkrieg” en tant que femme de ménage stressée aux côtés de Michael Douglas et Kathleen Turner. Woody Allen était également intéressé. Mais quand il a voulu l’embaucher en 1991 pour la comédie «Shadows and Fog», elle a refusé, tout comme une offre de rester à Hollywood pendant cinq ans. «J’ai dit, désolé, j’ai une famille. C’est plus important pour moi. Ma fille, ma mère. Je ne vais pas m’asseoir à Hollywood pendant cinq ans, en me tournant les pouces et en espérant que quelqu’un appellera », expliqua-t-elle à« Abendzeitung »en 2018, expliquant ses motivations à l’époque.

Prix ​​fédéral du cinéma et Ordre du mérite bavarois

Même sans l’usine de rêve américaine, Sägebrecht était bien pourvu en rôles, par exemple en 1996 avec John Malkovich dans «Der Unhold» de Volker Schlöndorff. En 1998, elle était une survivante du camp de concentration aux côtés de Maximilian Schell dans “Kalman’s Secret”. En 1999, elle a joué la femme du chef Gutemine dans “Astérix et Obélix contre César”. Les enfants la connaissent également grâce aux films “Pettersson et Findus”, comme la voisine chaleureuse et animée de Pettersson, Beda Andersson, qui parle aussi sans ambages. Et n’oubliez pas: le rôle de la cuisinière résolue «Marga Engel» dans la série de films ARD. Votre récompense: de nombreux prix, tels que le Prix fédéral du cinéma, le prix Ernst Lubitsch et l’Ordre du mérite bavarois.

“Un film doit être savoureux et je suis l’ail”

Le succès de Sägebrecht peut aussi avoir quelque chose à voir avec le fait qu’elle a essayé et vécu tant de choses. Elle a travaillé pour un neurologue et un psychiatre, a fondé un théâtre de revue de cabaret, a dirigé un cabaret et a été la propriétaire du pub d’artistes munichois “Mutti Bräu”. Marianne Sägebrecht ne semble toujours pas découragée dans ses rôles. «Je n’ai pas les dents coupées à l’américaine, je n’ai pas ma langue abrasée et je transpire quand je cuisine. Voilà à quoi ressemble une personne », a-t-elle précisé dans une interview. «Je suis heureuse d’avoir le droit de courir le long de la prairie de celluloïd comme une vraie personne ronde, comme un pachyderme très sensible.» Sa devise: «Un film doit être bien assaisonné et je suis l’ail», comme elle l’a dit elle-même.

L’actrice veut déménager au pays avec des amis

Quelle est la prochaine étape à 75 ans? Sägebrecht a des plans spécifiques. «J’aimerais déménager dans un ancien domaine avec des amis. Je rêve de personnes âgées vivant avec de jeunes familles dans trois maisons. Musiciens, peintres, sculpteurs, enfants, étudiants et grands-parents aussi », a-t-elle récemment révélé au journal« Bild ». «Je suis pumperlgsund. Je rêve d’un jardin avec des prairies, des haies, des herbes, un étang avec des bancs pour se reposer et méditer. “

Sägebrecht n’a pas peur de la mort

Elle n’a pas peur de mourir un jour. «Depuis ma jeunesse, j’ai vu la mort comme mon compagnon naturel, que j’embrasse chaque jour de ma vie», écrit-elle dans son livre «J’embrasse la mort avec ma vie», paru en 2019 et dans lequel elle parle également de ses expériences en tant que compagne de la mort raconte. «Notre vie devient plus vivante et précieuse lorsque nous traitons respectueusement la mort alors que nous sommes encore en vie.» Mais jusqu’à ce que l’heure sonne, l’actrice est toujours pleine d’énergie et aime gâter ses amis avec ses talents culinaires.

L’actrice est une “tante aux herbes”

«Ensuite, il y a mes soupes de survie. J’ai eu la recette de base de mon grand-père. C’était un jardinier et un chaman. Et je suis une vraie tante aux herbes », a-t-elle dit une fois dans une interview. Elle est à la cuisinière depuis deux heures et demie, «pour que les ingrédients se réunissent. La soupe aide contre tout et n’est pas seulement bonne pour le rhume. »Et quelque chose d’autre aide contre la tristesse et le découragement, comme Sägebrecht est fermement convaincu:« J’espère que nous n’oublierons jamais d’être enchantés par le monde ».

