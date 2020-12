ENDER LILIES: Quitus of the Knights lance un accès anticipé sur PC le 21 janvier 2021

Le titre de l’aventure sombre ENDER LILIES: Quitus des chevaliers prévoit de lancer le 21 janvier 2021, à la Vapeur public. Ce titre sera vendu pour 19,99 € et provient de l’éditeur Binary Haze Interactive et des développeurs Fil en direct et Adglobe. Cette aventure unique sera disponible pour une sortie complète au deuxième trimestre de 2021, mais d’ici là, elle vivra dans Steam Early Access.

Graphiquement, c’est une très belle aventure 2D qui amène le défilement latéral à un nouveau niveau. Explorez un monde sombre d’action-RPG tout en appréciant la tradition créative et profonde qui rassemble le récit. Découvrez un mystère sombre, survivez à des ennemis uniques et entrez dans la lumière.

ENDER LILIES: Quitus des chevaliers est l’histoire d’un royaume qui a été détruit par une force mystérieuse. Les joueurs découvriront le mystère unique et voyageront sur un chemin douloureux et horrible. Il s’agit d’un jeu mortel similaire à la franchise Soul qui punit même le moindre moment d’inattention.

Dans l’étrange pays du Royaume de la Fin, une pluie mortelle a commencé à tomber sur la terre. Cette pluie transforme tous les êtres vivants qu’elle touche en monstres sanguinaires et horribles. Alors que le royaume est tombé dans le chaos, tout a été détruit et toute vie a pris une fin soudaine et sombre.

C’est alors que Lily ouvrit les yeux. Ce voyage unique suit l’histoire de Lilly et de son voyage à travers le royaume de la fin. Le beau monde est mélangé à quelques chevaliers déchus qui tentent désespérément de protéger la dernière lumière dans une terre sombre.

L’action du jeu est chargée de la musique obsédante du groupe Mili. En tant que conte sombre et étonnant, cette aventure unique a un design très anime de son action à la musique.

Il y a une réalité à la fois enchanteresse et terrifiante qui se présente, et ce n’est que par une navigation prudente que quelqu’un peut espérer survivre.

C’est une pièce artistiquement belle avec chaque scène ressemblant à une partie d’une pièce de poupée en papier. La façon dont les héros et les méchants se démarquent de l’arrière-plan et les effets passifs constants répartis dans le jeu lui donnent un sentiment obsédant et presque familier.

Ce titre est probablement mieux laissé pour un public mature. Bien que le jeu soit caricatural et simple, les thèmes gore et adulte le rendent au minimum adapté à un public adolescent. Pour plus d’informations, assurez-vous d’explorer le site Web du développeur et les différentes bandes-annonces de ce titre unique.

ENDER LILIES: Quitus des chevaliers sortira sur Steam Early Access à partir du 21 janvier 2021. Le titre prévoit une sortie ultérieure sur PS5, Ps4, Xbox Série X / S, Xbox One, Nintendo Switch et une version PC complète plus tard dans l’année.