Encore une fois, Fauci fait des tongs, dit qu’il n’y a AUCUNE DONNÉE pour indiquer que le port de plusieurs masques est bénéfique pour lutter contre la propagation de Covid-19

Juste au moment où il semblait être un partisan de la mode du double masquage, le tsar américain Covid-19, le Dr Anthony Fauci, a de nouveau renversé son avis d’expert, affirmant qu’il n’y avait «aucune donnée» pour montrer que plusieurs masques offrent une protection antivirus accrue.

«Il y a beaucoup de gens qui pensent: ‘Vous savez, si vous voulez vraiment avoir un peu plus de protection, je devrais peut-être mettre deux masques.’ Il n’y a rien de mal à cela, mais il n’y a pas de données qui indiquent que cela va faire une différence. Et c’est la raison pour laquelle le CDC n’a pas changé les recommandations. »

Fauci a fait ses commentaires lors d’une conversation en direct la semaine dernière avec les dirigeants des principaux syndicats d’enseignants américains. La vidéo a fait surface sur les réseaux sociaux dimanche. La déclaration de la chérie des médias semblait inverser les commentaires qu’il avait faits quelques jours plus tôt, lorsqu’il avait déclaré dans une interview à NBC News que « Ça a du bon sens » que le double-masquage est plus efficace que le port d’un seul masque. Un jour plus tard, les experts semblaient être dans un jeu de surenchère, NBC citant un autre médecin disant que trois ou même quatre masques fourniraient une meilleure filtration, même si une telle stratégie pourrait se retourner contre eux, car un inconfort accru pourrait forcer le porteur à enlever la forteresse des couvertures faciales.

Le multi-masquage est devenu de plus en plus répandu ces dernières semaines alors que les politiciens et autres défenseurs du masque ont ajouté des couches supplémentaires pour rechercher une protection supplémentaire ou envoyer un message sur les prouesses en matière de sécurité. Le New York Times a même déclaré la semaine dernière que « Deux masques sont les nouveaux masques » et a félicité Pete Buttigieg et son mari pour leur double masquage lors de l’inauguration du président Joe Biden le 20 janvier.

Le revirement de Fauci jette peut-être un peu d’eau froide sur la tendance de la mode, alors que les médias grand public traitent le médecin de 80 ans presque comme une figure religieuse en ce qui concerne ses directives Covid-19. Mais ce n’était que la dernière d’une longue série de volte-face sur les directives en matière de pandémie.

En décembre, par exemple, Fauci a admis avoir menti sur les cibles d’immunité collective pour manipuler l’opinion publique au sujet des vaccins Covid-19. Il a déclaré en mars dernier qu’il n’était pas nécessaire pour le grand public de porter des masques pour empêcher la propagation du virus, puis a appelé en octobre à un mandat de masque national. Donc, rien que pour les masques, il est passé de zéro à un à deux à un.

Il n’est pas tout à fait clair laquelle de ces recommandations était conforme à l’objectif. Le Dr Michael Osterholm, un expert en maladies infectieuses qui a siégé au comité consultatif Covid-19 de Biden, a déclaré dimanche dans une interview à la NBC que le double-masquage pourrait causer plus d’infections car plus d’air serait probablement forcé de s’échapper par les trous sur les côtés du masques car il serait plus difficile de passer à travers les filtres.

« Pensez à vos lunettes de natation, » Dit Osterholm. «À quand remonte la dernière fois que quelqu’un a fui au niveau des lentilles? Ils fuient au niveau de l’ajustement. Cela n’aide pas, a-t-il ajouté, que jusqu’à un quart des personnes portent des masques sous le nez. «C’est comme réparer trois des cinq portes grillagées de votre sous-marin. Que se passe-t-il ici? Nous devons amener les gens à commencer à les utiliser correctement. »

