Encore une batterie géante pour l’Australie basée sur Tesla Megapack: elle serait l’une des plus grandes au monde et atteindrait 300 W

L’Australie semble vouloir conserver son record de batteries énormes. Nous parlons de ce qu’ils préparent de leur ministère de l’Énergie et du Changement climatique: construire l’une des plus grosses batteries au monde.

Comme nous le disons, cette intention n’est pas strictement nouvelle puisqu’ils abritent déjà ce qui était autrefois le plus grand système de batteries au monde au parc éolien de Hornsdale. Dans ce cas, il était de 150 mégawatts (après l’avoir agrandi) et maintenant l’intention est que la puissance soit de 300 mégawatts.

Mesure des batteries sur les terrains de football

Un mois après l’installation de cette première batterie géante Hornsdale, nous avons constaté que sa production dépassait les attentes. De plus, des accords étaient déjà en cours pour la construction de futures batteries dans le pays, vu que l’installation présentait un temps de réponse rapide pour réguler la stabilité de l’approvisionnement électrique en cas de panne d’électricité.

Cette intention se concrétisera à nouveau (sauf pour de futurs changements) dans une nouvelle installation qui, selon The Verge, aura la taille d’un terrain de football (américain), deux fois la taille de Hornsdale (qui occupe un hectare). L’idée est qu’elle atteint 300 W et a une capacité de stockage de 450 watts / heure.

Il sera construit à Geelong (Australie) et utilisera également le système Megapack de Tesla, comme celui de Hornsdale. Il sera porté par Société Neoen, qui a remporté le concours pour le construire.

On s’attend à ce qu’il puisse stocker de l’énergie pour fournir 500000 foyers pendant une demi-heure. Il s’agit d’une structure conçue pour empêcher les pannes de courant, qui se sont produites dans l’État de Victoria au cours des derniers étés.

En réalité, l’idée était qu’elle produisait 600 W, mais en avril, les plans ont changé comme expliqué dans The Guardian. Lily D’Ambrosio, ministre de l’Énergie et du Changement climatique, a expliqué que la puissance de la batterie sera reflétée dans la facture des consommateurs, mais que espérons qu’en fin de compte, le fonctionnement de la batterie contribuera à réduire le prix de l’électricité dans l’État de Victoria (Selon des analystes indépendants, les Victoriens recevraient 2 dollars de profit pour chaque dollar investi dans la batterie.)

Selon D’Ambrosio, la batterie de Geelong sera prêt entre 2021 et 2022. Le gouvernement du pays aspire à ce que 40% de l’énergie électrique qui y est produite provienne d’énergies renouvelables en 2025 et 50% en 2030.

Selon le moment où il est prêt, peut ou non obtenir le titre de plus grand complexe de batteries au monde comme celui de Hornsdale à l’époque (jusqu’à celui de San Diego). Mais les projets en cours de construction en Californie et à New York gagneraient en puissance et en capacité, donc dans un an ou deux, nous verrons quel projet parvient à maintenir la réalisation.