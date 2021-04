Encore plus d’idées en développement pour le ‘MonsterVerse’

Après ses débuts fin mars, « Godzilla vs Kong » est devenu le plus grand succès commercial des derniers mois de la pandémie, montrant que les kaijus sont toujours une bonne raison d’attirer le public, même si cela est également dû au fait que les restrictions pendant la pandémie a de plus en plus diminué.

Bien qu’il n’y ait pas d’annonces officielles liées à une suite possible, les dirigeants de Legendary Pictures, la maison de production derrière le film, auraient déjà quelques idées en tête pour continuer cette histoire au rythme effréné dans ce que les fans ont surnommé le « MonsterVerse ».

Selon un récent rapport de Deadline, l’intérêt pour l’univers de «Godzilla» s’est confirmé après les excellents résultats au box-office présentés par le film. En outre, une déclaration de Josh Grode, président de Legendary Pictures, serait révélée, dans laquelle l’exécutif a déclaré: « Nous avons quelques idées pour plus de films. »

« Godzilla: King of Monsters » présentait certains des kaijus les plus emblématiques de Toho, qui ont collaboré étroitement avec Legendary et Warner Bros sur la réalisation du « MonsterVerse ». La société japonaise a dans sa collection un casting varié de créatures qui pourraient être utilisées dans les prochaines tranches en cas de poursuite de l’expansion de la franchise.

Lors de son premier week-end, «Godzilla vs Kong» aurait réussi à accumuler 122 millions de dollars au box-office international, dont 70 appartenant au marché chinois. Ce serait la première de Warner Bros la plus réussie depuis le début de la pandémie, battant le record de 55 millions de dollars établi par « Tenet » de Christopher Nolan.

«Godzilla vs Kong» est réalisé par Adam Wingard, connu pour des films comme «You¿re Next», «Blair Witch» ou l’adaptation en direct de «Death Note» sur Netflix. Il a récemment été embauché pour diriger l’adaptation cinématographique de «ThunderCats» et une suite de «Face / Off» est en cours de développement.