Encore et encore: "Destin 2"-Hotfix met fin à la supériorité de la stase du démoniste

Bungie prend des mesures contre les exploits et les bugs. Hotfix 3.0.0.3 corrige les problèmes avec les incursions lunaires répétables, le collecteur de sécheresse du lance-grenades et met un terme à l’exploit grâce à la stase du démoniste.

Avec la mise à jour de « Beyond the Light », de nombreux bugs et failles se sont déplacés dans l’univers « Destiny 2 », permettant aux joueurs de terminer certaines activités à une vitesse fulgurante. La situation était si dramatique que le développeur Bungie a dû bloquer temporairement le lance-grenades exo Drought Collector et les incursions répétables sur la lune. Ce dernier assurait aux joueurs plus d’XP que prévu, tandis que le lance-grenades était écrasant en PvP.

De plus, les joueurs Warlock axés sur la stase se sont fait un nom: les boss et les boss de raid comme Riven ont juste fondu avec leur super liant d’ombre. Avec le hotfix 3.0.0.3, cet exploit a pris fin.

Patch rapide juste avant le nouveau raid

Les joueurs ont déjà spéculé si un patch apparaîtra avant la mise en ligne du nouveau Raid Tiefsteinkrypta le 21 novembre, c’est-à-dire demain samedi. Avec l’exploit de la stase des démonistes, une équipe composée uniquement de démonistes aurait terminé chaque phase avec facilité et tué chaque boss en quelques secondes. Il y avait des craintes dans la communauté que le raid serait reporté à cause de cela.

Cependant, il entre en jeu comme prévu le 21 novembre à 19h et est ouvert à tous les joueurs à partir d’un niveau de puissance de 1230. Puis la course pour le titre « World’s First » recommence, à laquelle vous et votre équipe pouvez participer. Vous devez essayer de casser le raid en tant que première équipe du monde. Et cela sans aucun exploit Warlock. Difficile mais juste.