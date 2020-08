Encore 28 ch pour 1000 euros supplémentaires. Vaut-il la peine d’opter pour le Mazda CX-30 Skyactiv-G 150 ch?

Sur le papier, ça promet. Celui-là Mazda CX-30 2.0 Skyactiv-G 150 ch, par rapport au 122 ch, il est 1000 euros plus cher, mais il est également livré avec 28 ch, de meilleures performances (environ 1,5 s de moins dans le 0 à 100 km, par exemple), et le meilleur de tous est que, au moins sur papier, consommation et CO 2 rester exactement le même.

Comment tout cela se traduira-t-il dans la pratique, c’est ce que nous découvrirons pour répondre à la question posée dans le titre de ce test: ce CX-30 en vaut-il vraiment la peine? Ou il vaudra mieux profiter de la différence de 1000 euros pour autre chose, peut-être même pour des mini-vacances imprévues.

Mais d’abord, un peu de contexte. Il y a deux mois, cette version plus puissante du 2.0 Skyactiv-G est arrivée au France, tant pour le CX-30 que pour la Mazda3. Et beaucoup y voient la réponse aux critiques selon lesquelles le moteur de 122 ch est considéré comme quelque chose de «doux» par rapport au mille trois cylindres turbo.

Quelles sont les différences entre les deux?

Aussi surprenant que cela puisse paraître, la seule différence entre les deux versions du 2.0 Skyactiv-G est, seulement et seulement, sa puissance – Mazda dit que “juste” une nouvelle carte de gestion du moteur était suffisante. Rien d’autre ne diffère entre les deux. Les deux obtiennent leur puissance maximale à 6000 tr / min et le couple maximal de 213 Nm n’est pas seulement le même, mais s’obtient également à la même vitesse de 4000 tr / min.

Les non-différences persistent au niveau de la transmission.

La boîte de vitesses manuelle de référence – l’une des meilleures de l’industrie, à course courte et avec une excellente sensation mécanique et huilée; un vrai délice … – encore des péchés en raison du long échelonnement, peut-être trop après la 3ème relation, étant identique dans les deux versions – mais nous y irons…

Il est temps de commencer

Déjà très bien assis aux commandes de la Mazda CX-30 2.0 Skyactiv-G 150 ch, «donnez la clé» en appuyant sur le bouton et lancez la marche. Et les premiers kilomètres sont un non-événement: rouler normalement, avec peu de charge et changer de vitesse tôt, il n’y a pas de différence dans le caractère du moteur.

Il est facile de comprendre pourquoi et il n’y a pas de mystère. Si la seule variable est l’augmentation de la puissance, toutes choses étant égales par ailleurs, les différences entre les deux versions deviendront plus évidentes à mesure que le régime moteur sera élevé. À peine dit que c’était fait.

© Fernando Gomes / Razão Automóvel; Édition: Thom V. Esveld Ce n’est pas l’intérieur le plus numérique ou le plus futuriste, mais c’est sans aucun doute l’un des plus élégants, des plus agréables et des mieux résolus (design, ergonomie, matériaux, etc.) du segment.

À la première occasion, je n’ai pas tiré un premier ou un second, mais un troisième pour avoir une première idée de l’impact des 28 ch supplémentaires. Pourquoi un troisième? C’est un rapport très long sur le CX-30 – vous pouvez atteindre 160 km / h. Dans la version 122 ch, cela signifiait mettre beaucoup de temps avant que l’aiguille du tachymètre n’atteigne 6000 tr / min (régime de puissance maximale).

Eh bien, il n’a pas fallu un chronomètre pour voir à quelle vitesse nous pouvons atteindre la même vitesse dans cette version de 150 ch – c’est beaucoup plus rapide … et intéressant. C’est comme si le 2.0 Skyactiv-G avait redécouvert la joie de vivre.

Pour renforcer à quel point le lecteur de 150 ch est revigoré, je suis allé aux mêmes endroits que j’avais été avec le CX-30 122 ch lorsque je l’ai testé à la fin de l’année dernière, qui incluent des montées plus prononcées et longues – pour celles-ci savoir, IC22, IC16 ou l’ascension du Cricket Tunnel en IC17.

Une plus grande vigueur est confirmée. C’est «palpable» la plus grande ressource avec laquelle il gagne en vitesse, et même le moyen le plus simple de le maintenir, sans avoir à recourir si souvent à la boîte.

Le meilleur de tout? Je peux également confirmer que l’appétit du 2.0 Skyactiv-G reste inchangé, malgré le plus grand nombre de chevaux à nourrir. La consommation enregistrée sur le CX-30 150 ch ressemble à une photocopie de ce que j’ai enregistré sur le CX-30 122 ch – très proche de 5,0 l et des vitesses stabilisées de 90 km / h, environ 7,0-7,2 l sur l’autoroute, et passant à des valeurs comprises entre 8,0 et 8,5 l / 100 km en conduite urbaine, avec beaucoup de stop-start.

Approuvé? Bien sûr que oui

Non seulement les 150 ch font du Mazda CX-30 un ensemble plus cohérent, mais ce quatre cylindres en ligne continue d’être plus raffiné que n’importe quel trois cylindres, et sa réponse est plus linéaire et immédiate que n’importe quel moteur turbo.

Et le son? Le moteur commence à se faire entendre au-delà de 3500 tr / min et… heureusement. La sonorité est vraiment attrayante, ce qu’aucun moteur trois cylindres turbocompressé à ce niveau (à ce jour) n’a pu égaler.

Cette version de 150 ch n’est pas une transformation du jour au lendemain, mais c’est définitivement un changement expressif dans la bonne direction et devrait être le choix «standard» sur le CX-30.

C’est le voiture CX-30 me convient-il?

Cela dit, le Mazda CX-30 2.0 Skyactiv-G 150 ch reste un goût acquis. Blâmez le régime forcé que nous avons eu sur un petit mille trois cylindres turbo. Aujourd’hui, ils sont le type de moteur le plus courant que presque toutes les marques utilisent pour motiver leurs SUV, compacts et leurs multisegments / SUV.

Que l’on aime ou non ces petits moteurs, il est indéniable qu’ils garantissent un accès plus aisé à leurs performances. C’est l’avantage d’avoir un turbo qui permet non seulement des valeurs de couple proches de celles du 2.0 Skyactiv-G, mais le rend également disponible, en règle générale, 2000 tr / min plus tôt.

© Fernando Gomes / Razão Automóvel; Édition: Thom V. Esveld Le CX-30 perd face à la concurrence SUV / crossover dans les quotas internes. Cependant, il y a suffisamment d’espace pour que deux adultes voyagent confortablement.

En d’autres termes, le CX-30 2.0 Skyactiv-G nous fait travailler davantage le moteur et la boîte, et monter plus de régimes, pour faire face à diverses situations de la même manière que les minuscules moteurs turbo. Dans le cas du modèle japonais, «travail» n’est même pas le mot le plus approprié, car la tâche à accomplir s’avère être un plaisir et les 28 ch supplémentaires renforcent l’argument – le le moteur est vraiment intéressant à explorer et cette boîte…

Le 2.0 Skyactiv-G 150 ch est l’un de ces cas que nous ne gagnons que, à l’exception des 1000 euros de plus que nous devons donner – un moteur avec une réponse plus énergique, de meilleures performances et … une consommation identique.

Si ça vaut le coup? Sans aucun doute. Oui, le décalage de la boîte est encore trop long – mais la consommation est même reconnaissante -, mais les 28 ch supplémentaires, en fait, atténuent, en fait, l’un des points du CX-30 que plus de controverse a généré, du moins compte tenu de ce que j’ai lu et même entendu, qui se réfèrent aux performances de son moteur de 122 ch.

Pour le reste, pour apprendre plus en détail tous les autres vices et vertus de la Mazda CX-30, je laisse le lien (ci-dessous) pour le test que j’ai fait à la fin de l’année dernière. Là, je décris plus en détail tout ce que vous devez savoir – de l’intérieur à la dynamique – car ils ne diffèrent même pas dans les spécifications de l’équipement. La seule façon de les distinguer? Juste pour la couleur … ou pour les conduire.

