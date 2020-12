Enchanted 2 se déroule officiellement avec le retour d’Amy Adams

Désenchanté, qui aurait lieu 10 ans après les événements du premier film, sortira sur Disney +.

C’est enfin officiel: une suite du film Disney 2007 Enchanté se passe et Amy Adams est confirmé pour revenir en tant que Giselle.

La nouvelle passionnante a été annoncée hier (10 décembre) lors de la Journée des investisseurs de Disney aux côtés de toute une série de nouveaux projets passionnants (bonjour Chris Evans dans Buzz Lightyear!) Qui devraient arriver dans les salles et sur Disney + dans les prochaines années.

Les détails sur la suite sont rares pour le moment mais les fans de Enchanté se souviendra que les discussions sur une suite existent depuis quelques années maintenant – et Amy Adams a déjà révélé certains aspects de l’intrigue.

Désenchanté: La suite enchantée arrive sur Disney +. Image: Disney

En 2016, Amy a tease que la suite aurait lieu 10 ans après les événements du premier film. On ne sait pas si c’est toujours le plan, mais un saut de temps important sera sans aucun doute encore probable. Le confirmé Désabusé Le titre pourrait également suggérer que les choses n’ont pas été bonnes pour Giselle depuis son déménagement d’Andalasia à New York.

Jusqu’à présent, seul le nom d’Amy Adams a été confirmé par Disney, et rien ne permet de savoir si Patrick Dempsey, James Marsden, Idina Menzel et Timothy Spall reviendront en tant que Robert, Prince Edward, Nancy et Nathaniel, respectivement. (Note de la rédaction: si Pip le tamia n’est pas dans la suite, je vais déposer une plainte x)

Désenchanté, une suite du film à succès Enchanted, sera diffusé exclusivement sur @DisneyPlus. Amy Adams revient pour un plaisir plus fantastique en tant que Giselle! 👑 – Disney (@Disney) 11 décembre 2020

Aucun autre détail sur l’intrigue ou la date de sortie n’a été révélé. Le film sautera également les cinémas et atterrira directement sur Disney + afin que vous puissiez hurler d’excitation aussi fort que vous le souhaitez dans le confort de votre propre maison.

