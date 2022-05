Enchanted 2 : date de sortie du film Disney+

Disney+

Le film avec Amy Adams et Patrick Dempsey présente de nouvelles images officielles. Sachez quand il arrivera sur la plateforme de streaming.

©IMDBAmy Adams joue dans Enchanted.

L’attente est terminée! La suite de Enchantéequi mettra en vedette Amy Adamsa déjà une date de sortie confirmée en Disney+. Après des mois de spéculations par les amoureux de cette histoire qui a marqué l’enfance de toute une génération, la plateforme de streaming de la souris a publié quand exactement le film qui fera revenir le casting original arrivera 15 ans après sa sortie.

C’est que c’était en 2007 quand le film de Images de Walt Disney est venu en salles avec l’aide de Kevin Lima pour conquérir non seulement les familles, mais aussi les critiques spécialisés, obtenant que le film soit nominé pour le Oscars et Golden Globe Awards. Enchanted a raconté l’histoire de Giselle, une princesse qui croyait vivre dans un conte de fées jusqu’à ce qu’elle soit bannie de la terre animée Andalasia et poussée à Manhattan, où un avocat l’aide à survivre de nos jours.

Avec des chansons accrocheuses et un casting vedette, la suite devrait être diffusée cette année sur Disney +. Sera appelé désabusé, se déroulera 10 ans après ce que son histoire originale présentait et montrera Giselle, Robert et Morgan à la périphérie de New York. Là, le protagoniste commencera à remettre en question cette fin de « heureux pour toujours », faisant de son désir de vivre dans un conte de fées une révolution dans le monde réel et le monde magique.

La comédie musicale présentera à nouveau des performances d’Amy Adams et de Patrick Dempsey dans les rôles principaux, en plus du retour de James Marsen pour jouer Prince Edward, tandis qu’Idina Menzel jouera Nancy. La dernière d’entre elles, qui a gagné une place importante en studio avec son travail d’Elsa dans Frozen, sera en charge de la bande originale de cette suite. De plus, Maya Rudolph, Oscar Nuñez et Jayma Mays feront partie du film.

Quand cela va arriver désabusé à Disney+ ? La production originale arrivera sur la plateforme de streaming le jour de Thanksgiving, c’est-à-dire le 24 novembre 2022. Avec une date de sortie confirmée et des premiers aperçus de production, le film écrit et réalisé par adam shankman devrait bientôt présenter sa bande-annonce officielle et un aperçu des chansons qui seront composées par Alan Menken et Stephen Schwartz.

