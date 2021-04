Encelade peut avoir des courants océaniques comme nous le voyons autour de l’Antarctique

L’océan de la lune qui jaillit d’eau Encelade pourrait être plus actif que les scientifiques ne le pensaient.

De nouvelles théories basées sur la forme de la coquille de glace suggèrent qu’à 12 miles (20 kilomètres) sous la surface, l’océan à l’intérieur de la lune glacée de Saturne peut avoir des courants similaires à ceux de la Terre.

Les scientifiques surveillent Encelade depuis 2014, lorsque le Vaisseau spatial Cassini attrapé des dizaines de geysers crachant à travers les fissures de la coquille de glace. Cette nouvelle théorie, cependant, remet en question les réflexions antérieures qui suggéraient que l’océan global d’Encelade était pour la plupart homogène, en plus d’un mélange vertical causé par la chaleur du noyau de la lune.

Photos: Encelade, la lune froide et brillante de Saturne

Avec plus d’études, cette nouvelle compréhension peut aider les scientifiques à évaluer l’hospitalité de l’océan d’Encelade – et ceux de semblables lunes glacées – peut être aux microbes.

« Comprendre quelles régions de l’océan souterrain pourraient être les plus accueillantes pour la vie telle que nous la connaissons pourrait un jour éclairer les efforts de recherche de signes de vie », co-auteur de l’étude Andrew Thompson, professeur de science et d’ingénierie de l’environnement au California Institute , dit dans un communiqué .

La nouvelle recherche suggère que les niveaux de sel dans l’océan d’Encelade peuvent varier selon la région, ce qui peut modifier les schémas de circulation. Si cela est prouvé, cela serait similaire à ce que les océanographes voient dans les régions océaniques de la Terre qui entourent l’Antarctique, que Thompson étudie régulièrement.

D’autres mesures de Cassini, en particulier des mesures gravitationnelles et des calculs de chaleur, ont montré que la coquille de glace a tendance à être plus mince aux pôles d’Encelade qu’à l’équateur, ce qui suggère que la glace polaire a fondu.

Cette activité de fusion et de congélation affecterait également le courants océaniques , ont déclaré les chercheurs. L’eau salée qui gèle a tendance à libérer son sel, ce qui fait que l’eau environnante devient plus lourde et coule. La fonte de la glace aurait l’effet inverse, diluant le sel et réduisant la densité de l’eau.

« La connaissance de la distribution de la glace nous permet d’imposer des contraintes sur les modèles de circulation », a déclaré la chercheuse principale Ana Lobo, étudiante diplômée en géophysique à Caltech, dans le même communiqué.

Lobo et Thompson ont découvert que sur la base de notre compréhension des océans antarctiques, les régions de fonte et de congélation d’Encelade seraient reliées par les courants océaniques. Ces connexions sur Encelade forgeraient un modèle de circulation pôle à équateur qui pourrait déplacer la chaleur et les nutriments autour de la petite lune, qui mesure environ 500 km de diamètre.

Alors qu’Encelade peut être partiellement compris en étudiant Antarctique , l’équipe a souligné des différences significatives par rapport à l’océan de la Terre à prendre en compte. L’océan de notre planète n’a que 3,6 km de profondeur en moyenne, tandis que celui d’Encelade est environ huit fois plus profond. Les schémas de réchauffement sont également différents: sur Terre, les océans ont tendance à être plus chauds à la surface, plus proches des rayons du soleil; en revanche, les eaux d’Encelade sont probablement plus chaudes au fond, à cause de la chaleur du cœur.

Le travail de Cassini étant terminé en 2017, les chercheurs devront utiliser des données d’archives et des travaux télescopiques pour rechercher plus d’informations sur Encelade jusqu’à ce qu’une autre mission se rende à Saturne. Jupiter, cependant, a ses propres lunes glacées qui devraient recevoir des visites dans les années 2020 et 2030 à partir de Europa Clipper de la NASA et l’Agence spatiale européenne Jupiter Icy lunes Explorer (JUICE).

Un article basé sur la recherche a été publié le 25 mars dans Nature Geoscience .

