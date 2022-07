Enceintes PC : 5 boîtiers recommandés pour l’ordinateur

Les moniteurs de PC et les ordinateurs portables n’offrent généralement aucun son ou seulement un son très modéré. Mais heureusement, il existe une vaste sélection d’enceintes pour PC, dont nous aimerions présenter plus en détail certains modèles particulièrement recommandables.

Logitech Z333



Le système Logitech Z333 est destiné aux débutants.



Image : © Logitech 2019



Un bon son pour les jeux n’a pas à coûter cher. Avec le système de haut-parleurs Z333, Logitech propose un ensemble complet composé de deux haut-parleurs stéréo, d’un subwoofer et d’une unité de contrôle séparée pour une somme assez modique. Avec une puissance de 80 watts, le petit système peut même être augmenté un peu, et grâce à deux entrées de 3,5 millimètres, deux lecteurs compatibles peuvent être connectés aux haut-parleurs.

Cependant, les clients ne doivent pas s’attendre à un son haut de gamme à ce prix. Le Logitech Z333 semble correct, mais logiquement, ils sont loin d’être un système haut de gamme. L’unité de commande séparée, qui peut être utilisée pour allumer et éteindre les haut-parleurs et régler le volume, est très pratique.

Bose Companion 2 Série III



Petit mais bon : le Bose Companion 2 série III.



Image : © Bose 2019



L’ensemble d’enceintes Bose Companion 2 appartient à la catégorie « petit, peu encombrant et discret » et pour cette seule raison, il devrait certainement valoir le coup d’œil pour de nombreux utilisateurs. Cependant, ils doivent d’abord s’habituer à l’idée que le fabricant se passe d’un subwoofer séparé et génère ainsi le son des basses exclusivement via les deux haut-parleurs.

Cela fonctionne étonnamment bien et les petits haut-parleurs offrent un son étonnamment équilibré et riche. Comparé à certains subwoofers, ce que Bose propose n’est vraiment pas mauvais, mais pas exceptionnel non plus. Cependant, si vous n’avez pas de place pour un subwoofer de toute façon et que vous aimez généralement que les choses soient plus minimalistes et subtiles, l’ensemble Bose Companion 2 est une recommandation.

Edifier Luna HD



Un son exceptionnel et un design chic : les Edifier Luna HD font partie des meilleurs haut-parleurs pour PC.



Image : © Edifier 2019



En parlant de design chic, l’Edifier Luna HD ne devrait pas manquer. Ces haut-parleurs se caractérisent par un look particulièrement « rond » et ne ressemblent pas du tout aux accessoires PC typiques et devraient faire bonne figure, surtout en combinaison avec les ordinateurs Alienware.

Les corps sonores en forme d’œuf fonctionnent sans subwoofer séparé et offrent toujours l’un des meilleurs sons de basse disponibles dans cette classe d’appareils. Mais même en dehors des basses, le son est très volumineux. En termes de son, ces haut-parleurs conviennent principalement aux utilisateurs qui aiment monter un peu plus le volume sans que le son ne soit saturé ou rugueux.

L’Edifier Luna HD est proposé en trois variantes de couleur : noir, blanc et rouge.

Harman Kardon Soundsticks sans fil



Les haut-parleurs Harman Kardon sont incomparables.



Image : © Harman Kardon 2019



Pour les utilisateurs qui l’aiment un peu extravagant, Harman Kardon propose un ensemble d’enceintes très spécial. Les Soundsticks Wireless sont si transparents que pratiquement tous les composants peuvent être vus de l’extérieur. Cela donne aux deux haut-parleurs et au subwoofer un design absolument unique.

Mais l’apparence ne fait pas tout, comme on le sait, et donc les bâtons de son sonnent également très bien, délivrent un son volumineux et clair et diffèrent clairement des haut-parleurs PC bon marché à cet égard. A cela s’ajoute le fait que les boîtiers peuvent également être contrôlés sans fil via Bluetooth. En plus de leur fonction d’enceintes PC, elles peuvent également être utilisées pour diffuser de la musique depuis un smartphone ou une tablette.

Bien sûr, le prix élevé a tout pour plaire. Mais vous obtenez également une paire d’enceintes très spéciale avec un look extraordinaire, un bon son et une fonctionnalité supplémentaire vraiment utile.

Logitech G560 Lightsync



Les Logitech G560 rappellent Ambilight avec leur fonction Lightsync.



Image : © Logitech 2019



Comme on le sait, de nombreux joueurs aiment RGB – du moins c’est ce que pensent les fabricants. Il n’est donc pas surprenant que Logitech dispose des bons haut-parleurs PC avec éclairage RVB. Mais quiconque pense maintenant à un pur gadget et roule des yeux par précaution a tort.

Le Logitech G560 utilise la lumière RVB de manière assez créative, ce qui se rapproche assez du principe de l’Ambilight sur les téléviseurs Philips. Le mode Lightsync garantit que les haut-parleurs adaptent leur éclairage à ce qui se passe sur le moniteur et agrandissent ainsi l’image réelle avec des couleurs appropriées. Alternativement, les lumières RVB peuvent également être synchronisées avec le son lui-même, puis ajuster les couleurs et l’intensité à la musique sortant du haut-parleur, par exemple.

De plus, le Logitech G560 peut également convaincre en termes de son et offrir un son 3D virtuel grâce au support DTS:X. Dans l’ensemble pas bon marché, mais un bon paquet.