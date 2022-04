Enceintes Dolby Atmos : 6 cases recommandées pour un son 3D riche

Si vous souhaitez profiter d’un son surround luxuriant dans votre home cinéma, vous penserez souvent à utiliser Dolby Atmos. Mais pour profiter du format sonore 3D, il faut les boîtiers adaptés. Nous avons rassemblé pour vous six enceintes Dolby Atmos recommandées.

Elac Debut A4.2 : haut-parleurs bas médium



Pour les pièces jusqu’à 40 m² maximum : l’Elac Debut A4.2.



Image : © Élac 2019



Les haut-parleurs Dolby Atmos d’Elac conviennent aux pièces de 15 à 40 m² et peuvent être placés directement sur les haut-parleurs avant ou arrière – le montage mural n’est pas prévu.

Les woofers, les haut-parleurs de milieu de gamme et les tweeters ont été conçus avec un haut degré de précision à l’esprit. Le boîtier développé par ordinateur a été adapté au châssis du haut-parleur, tandis que le réglage final du son a été effectué lors de sessions d’écoute. Les boîtiers atteignent une puissance de 80 watts et coûtent moins de 200 euros.

Pourquoi des enceintes dédiées pour Dolby Atmos ? Les enceintes Dolby Atmos sont spécialement conçues pour projeter le son sous un certain angle par rapport au plafond de la pièce. Le son rebondit et se répercute directement au-dessus du spectateur, lui permettant de vivre le son de manière beaucoup plus immersive. Les enceintes Dolby Atmos peuvent souvent être montées directement sur les enceintes avant existantes ou au plafond. Dans ce dernier cas, le son passe directement du haut-parleur de plafond au spectateur. Le récepteur AV doit être équipé pour connecter les haut-parleurs supplémentaires et prendre également en charge Dolby Atmos.

KEF Q50A : haut-parleurs médiums supérieurs



KEF Q50a



Image : © KEF 2022



Le KEF Q50A peut être utilisé comme haut-parleur avant, arrière ou étagère. Les boîtiers Dolby Atmos ont un design fermé et sont équipés de la technologie Uni-Q, qui couvre une large zone d’écoute.

La combinaison d’un tweeter de 25 mm, d’un haut-parleur de grave/médium de 130 mm et de la technologie « Tangerine Waveguide » de KEF pour une dispersion sonore maximale est censée garantir une « excellente dynamique » et une reproduction des fréquences moyennes tout aussi précise, rapide et propre.

Avec un prix de plus de 600 euros, les enceintes Dolby Atmos s’adressent aux utilisateurs les plus exigeants.

Onkyo SKH-410 : Modèle d’entrée de gamme pas cher



L’entrée la moins chère dans le monde Dolby Atmos.



Image : © Onkyo 2019



Les Onkyo SKH-410 sont des enceintes certifiées Dolby Atmos avec un boîtier en bois et un haut-parleur intégré avec un cône en papier de 8 centimètres.

Vous pouvez les fixer aux enceintes avant existantes ou les placer au plafond pour profiter d’une reproduction encore meilleure des effets de hauteur.

La puissance totale est de 100 watts, les boîtiers sont complétés optiquement par une finition en vinyle noir au design « Brushed Hairline ». Point de coût : moins de 100 euros. L’introduction idéale au monde de Dolby Atmos.

Quadral Phase A5 : modèle d’entrée de gamme solide



Avec un châssis haut débit puissant : le Quadral Phase A5.



Image : © Quadral 2019



Les haut-parleurs complémentaires Quadral Phase A5 ont un châssis large bande puissant et peuvent également être montés au plafond si nécessaire. Ils atteignent une puissance totale de 40 watts, sont certifiés Dolby Atmos et délivrent une image sonore tridimensionnelle créée par les ondes sonores réfléchies par le plafond. Avec un prix avoisinant les 150 euros, les Quadral Phase A5 sont presque deux fois plus chers que les Onkyo SKH-410.

Sony SSCSE : haut-parleur milieu de gamme avec boîtier en MDF

Le Sony SSCSE peut être placé sur des haut-parleurs existants ou fixé au mur. Grâce au boîtier robuste en MDF, les vibrations indésirables sont amorties et absorbées. Le résultat : une reproduction sonore claire et spacieuse. Les haut-parleurs Dolby Atmos se distinguent par un design compact parfaitement adapté à la série CS de Sony. La puissance totale est de 100 watts, en plus de Dolby Atmos, les haut-parleurs sont également compatibles avec DTS:X. Ils coûtent un peu plus de 200 euros.

Teufel Reflekt : haut-parleur de milieu de gamme avec Auro-3D



Marquez avec le support Auro 3D : le Teufel Reflect.



Image : © Teufel 2019



Que ce soit au mur, sur le haut-parleur avant ou comme haut-parleur arrière – le Teufel Reflect peut être utilisé de différentes manières. Le montage horizontal ou vertical sur le mur est possible, un support mural rotatif est inclus. En plus de Dolby Atmos, les haut-parleurs sont adaptés pour DTS:X et même pour Auro-3D. Teufel veut marquer des points avec un système à 2 voies doté d’une caractéristique de rayonnement spéciale avec un haut-parleur de graves et de médiums à longue portée. La finition noire mate discrète complète l’ensemble, qui est vendu environ 300 euros.