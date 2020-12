Encanto de Disney présentera des chansons de Lin-Manuel Miranda

Lors de la présentation de la Journée des investisseurs Disney aujourd’hui, Walt Disney Animation Studios (WDAS) a annoncé un nouveau long métrage d’animation, Encanto, une série originale qui présentera de nouvelles chansons de Lin-Manuel Miranda.

Se déroulant en Colombie, la comédie musicale contient des chansons en espagnol et en anglais et que la chef de la création WDAS, Jennifer Lee, déclare «n’a pas peur de plonger dans le chaos de la famille.

Le film sera dRéalisé par Byron Howard et Jared Bush, Charise Castro Smith en tant que co-réalisatrice et scénariste. Le film devrait sortir en novembre 2021.

