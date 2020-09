En version extra-longue. Maybach Classe S fera ses débuts en novembre

San Roch Pull en laine San Roch col V beige manches extra-longues

Pull col V homme grand - Laine - Beige - San Roch Ce pull de la marque San Roch est un véritable indispensable. En laine et polyamide, ce pull est très confortable et s'associe aussi bien à une tenue décontractée que plus habillée. Avec ses manches extra-longues, elle convient à merveille aux hommes grands.