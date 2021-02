En vente le 1er mars. VW célèbre 45 ans de Golf GTI avec une édition spéciale

Anticipée par le British Auto Express, l’édition commémorative du 45ème anniversaire de la Volkswagen Golf GTI – VW Golf GTI Clubsport 45 – vient d’être officiellement confirmée, avec une date de lancement déjà sur certains marchés européens. Mais aussi avec un prix qui démarre, sur le marché allemand, à 47 790 €.

En ce qui concerne le modèle lui-même, qui, tel qu’il a été avancé il y a quelques jours, sera une édition spéciale anniversaire, qui vise à marquer le 45e anniversaire du lancement de la première génération de la Golf GTI, à l’été 1976, confirme Volkswagen qu’il sera basé sur la version la plus puissante du modèle, la GTI Clubsport.

En fait, et même selon la marque allemande, cette édition spéciale s’appellera justement «Clubsport 45», à laquelle, par la suite, elle ajoute une esthétique très particulière. Plus précisément, avec l’inclusion de détails spécifiques tels que l’optique Matrix LED avec une garniture intérieure rouge, un toit et un aileron arrière noirs, ou un pack Race exclusif – synonyme d’embouts d’échappement sport, mais aussi et plus important encore, la suppression de la vitesse limiteur à 250 km / h.

En plus de ces solutions, l’application d’un caractères dans la zone inférieure des portes arrière, où le numéro « 45 » peut être vu, qui peut également être vu sur le couvercle du coffre, en plus de jantes non moins percutantes Scottsdale Alliage de 19 po, fini en noir brillant et garniture Tornado en rouge.

Passant à l’intérieur, la confirmation de la présence de sièges avant sport premium avec le caractères GTI, en même temps que le volant, sportif, porte désormais le numéro «45» sur l’avant-bras.

LIRE TROP

Avec 300 ch et châssis amélioré. Volkswagen présente la Golf GTI Clubsport

Dans le compartiment moteur, le même bloc que la Golf GTI Clubsport, c’est-à-dire un quatre cylindres turbo de 2,0 litres développant 300 ch et 400 Nm de couple, combiné à un double embrayage et une transmission automatique à sept rapports, envoyant toute la puissance uniquement aux roues avant. Ce qui, de plus, n’empêche pas ce sport, grâce également aux rapports de démultiplication plus courts, par rapport à ce que l’on connaît dans la GTI standard, d’accélérer de 0 à 100 km / h en moins de 6,0 secondes.

A noter également que, à l’instar de la GTI Clubsport «normale», cette Volkswagen Golf GTI Clubsport 45 dispose également d’un différentiel électromécanique à l’avant, au lieu du système électronique XDS présent dans la GTI, et la suspension adaptative a également vu ses performances améliorées pour inclure non seulement un nouveau mode de fonctionnement «Nürburgring», mais permettant également au conducteur de peaufiner l’équipement à son goût, avec un total de 15 niveaux disponibles, allant du «Confort» au «Sport».

En vente à partir du 1er mars

Enfin, Volkswagen révèle également que la VW Golf GTI Clubsport 45 sera mise en vente à partir du 1er mars, mais uniquement sur certains marchés européens présélectionnés.

Quant au prix, pour l’instant, connu uniquement du marché allemand, il démarre à 47 790 euros.

