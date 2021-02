En vente en mars. La mini-cinq portes est mise à jour

Après trois portes, Mini se prépare maintenant à lancer la commercialisation du lifting appliqué à la carrosserie à cinq portes, qui devrait arriver chez les concessionnaires au cours du prochain mois de mars, et qui, comme la berline, s’accompagne de quelques touches visuelles et d’améliorations technologiques.

Adoptant les mêmes solutions stylistiques que la variante trois portes, déjà en vente, la Mini cinq portes rejoint le voir rénové, la fonctionnalité dérivée d’une carrosserie avec une longueur supplémentaire de 160 mm et un empattement supplémentaire de 72 mm. Augmente cela, garantit le constructeur, apporte plus de confort et d’espace pour les passagers et leurs bagages.

Selon la marque britannique également, avec cette croissance, les occupants ont commencé à profiter «d’une augmentation visible de l’espace à l’intérieur, non seulement pour les jambes, mais aussi au niveau de la tête». La banquette arrière, conçue pour accueillir trois passagers, offre également la possibilité de rabattre le dossier 60:40, une fonction qui permet d’augmenter la capacité de charge dans le coffre à bagages, de 278 litres à 941 litres.

Cependant et toujours à l’extérieur, une référence pour la partie avant et, plus précisément, pour la nouvelle calandre plus fermée, avec un cadre considérablement plus grand, recouvrant un pare-chocs qui dispose désormais également d’entrées d’air verticales sur les côtés. De nouvelles fonctionnalités ajoutées à l’offre de feux de jour à LED, ainsi que des feux de signature Union Jack, un nouveau pare-chocs arrière avec antibrouillard intégré dans le tablier et un ensemble de cinq nouveaux ensembles de jantes, au choix du client.

Dans une tentative de contribuer à une esthétique captivante, la disponibilité du nouveau toit Multitone a été créée sur la Mini Electric, dont le développement de la couleur le fait commencer dans un ton bleu Saint-Marin, pour se terminer en noir de jais. Tout cela grâce à une nouvelle technique de peinture.

De retour dans l’habitacle, les nouveautés sont également les bouches d’aération avec une nouvelle géométrie et la nouvelle console centrale équipée d’un nouvel écran tactile pour le système d’infodivertissement de 8,8 pouces. En option, cependant, le nouveau tableau de bord numérique redessiné.

Le volant en cuir a également été repensé, avec de nouveaux boutons, qui, contrairement au tableau de bord, sont de série.

Enfin, rappelez-vous simplement que la nouvelle Mini à cinq portes devrait démarrer sa commercialisation en mars, à des prix qui n’ont pas encore été annoncés.

